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Э – Экономный

12:01. 21 октября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


На церковной службе в Лас-Вегасе во время сбора денег в корзину для пожертвований агент Дональд  достал из кармана несколько купюр по 20 долларов, пересчитал и, видимо решив, что для церкви такая сумма слишком велика, быстро припрятал одну купюру обратно в карман.





Россия совсем уже перестала платить агенту Дональду, приходится каждую 20-ку экономить.

По наводке вот отсюда https://amarok-man.livejournal.com/5523700.html

Метки: США, Трамп, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6263164.html

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