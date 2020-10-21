Чубайс уходит? Трудяга Михалков, Бесы на Рублевке // Галопом по Европам #319
22:19. 21 октября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 15700 заболевших коронавирусом и новый антирекорд по летальным случаям – умерли 317 человек;
- К 2025-му году больше 40-ка процентов работодателей в мире планируют сократить число рабочих мест;
- США расширяют санкции против Северного потока-2;
- Чубайс может уйти из Роснано – пишет РБК со ссылкой на свои источники в правительстве;
- Россиян все меньше устраивают взаимоотношения с банками;
- Гагаринский суд Москвы удовлетворил рекордный в истории России иск на сумму в 32,5 миллиарда рублей;
- На космодроме Восточный снова коррупционный скандал;
- Армянский президент поехал в Брюссель на переговоры с представителями ЕС и НАТО;
- Белорусский телеграм-канал Нехта объявлен экстремистским;
- В афганском Джалалабаде 15 человек погибли в давке у пакистанского консульства;
- Путин подарил Михалкову на 75-летие звание Героя труда за многолетнюю плодотворную работу;
- Под Оренбургом в селе Красном на улице Чапаева установили памятник его убийце;
- Кембриджский университет нашел самых недовольных демократией.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России за сутки плюс 15700 заболевших коронавирусом и новый антирекорд по летальным случаям – умерли 317 человек;
- К 2025-му году больше 40-ка процентов работодателей в мире планируют сократить число рабочих мест;
- США расширяют санкции против Северного потока-2;
- Чубайс может уйти из Роснано – пишет РБК со ссылкой на свои источники в правительстве;
- Россиян все меньше устраивают взаимоотношения с банками;
- Гагаринский суд Москвы удовлетворил рекордный в истории России иск на сумму в 32,5 миллиарда рублей;
- На космодроме Восточный снова коррупционный скандал;
- Армянский президент поехал в Брюссель на переговоры с представителями ЕС и НАТО;
- Белорусский телеграм-канал Нехта объявлен экстремистским;
- В афганском Джалалабаде 15 человек погибли в давке у пакистанского консульства;
- Путин подарил Михалкову на 75-летие звание Героя труда за многолетнюю плодотворную работу;
- Под Оренбургом в селе Красном на улице Чапаева установили памятник его убийце;
- Кембриджский университет нашел самых недовольных демократией.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам