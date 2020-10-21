В этом выпуске:- В России за сутки плюс 15700 заболевших коронавирусом и новый антирекорд по летальным случаям – умерли 317 человек;- К 2025-му году больше 40-ка процентов работодателей в мире планируют сократить число рабочих мест;- США расширяют санкции против Северного потока-2;- Чубайс может уйти из Роснано – пишет РБК со ссылкой на свои источники в правительстве;- Россиян все меньше устраивают взаимоотношения с банками;- Гагаринский суд Москвы удовлетворил рекордный в истории России иск на сумму в 32,5 миллиарда рублей;- На космодроме Восточный снова коррупционный скандал;- Армянский президент поехал в Брюссель на переговоры с представителями ЕС и НАТО;- Белорусский телеграм-канал Нехта объявлен экстремистским;- В афганском Джалалабаде 15 человек погибли в давке у пакистанского консульства;- Путин подарил Михалкову на 75-летие звание Героя труда за многолетнюю плодотворную работу;- Под Оренбургом в селе Красном на улице Чапаева установили памятник его убийце;- Кембриджский университет нашел самых недовольных демократией._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2aIaVe4Yg6s