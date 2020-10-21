Человек без рук и ног построил фабрику в Калининградской области
22:20. 21 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На днях в посёлке Поддубное Калининградской области открылось уникальное и первое в России массовое производство современных кресел-колясок с электроприводом. Но самое невероятное то, что построил фабрику человек, который сам прикован к креслу и практически полностью обездвижен. О его удивительной истории и примере – в сегодняшнем выпуске.
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Хотите попасть в наш выпуск и рассказать о вашем деле? Присылайте заявку с вашими материалами (ссылками, фотографиями и видео) на нашу почту klubvv@bk.ru
Требования:
- история должна быть интересна нашему зрителю;
- у вас должно быть достаточно иллюстративного материала для создания сюжета;
- у вашего дела должен быть основной или дополнительный домен в зоне .РУС (если у вас его нет, то сначала пришлите материалы на нашу оценку и если мы их примем, то вам необходимо будет зарегистрировать такой домен для того, чтобы попасть в выпуск).
В ролике использованы кадры с канала производителя: https://www.youtube.com/user/ObserverRussia/featured
Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/1257609817642750/
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер