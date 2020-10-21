На днях в посёлке Поддубное Калининградской области открылось уникальное и первое в России массовое производство современных кресел-колясок с электроприводом. Но самое невероятное то, что построил фабрику человек, который сам прикован к креслу и практически полностью обездвижен. О его удивительной истории и примере – в сегодняшнем выпуске.***Хотите попасть в наш выпуск и рассказать о вашем деле? Присылайте заявку с вашими материалами (ссылками, фотографиями и видео) на нашу почту klubvv@bk.ruТребования:- история должна быть интересна нашему зрителю;- у вас должно быть достаточно иллюстративного материала для создания сюжета;- у вашего дела должен быть основной или дополнительный домен в зоне .РУС (если у вас его нет, то сначала пришлите материалы на нашу оценку и если мы их примем, то вам необходимо будет зарегистрировать такой домен для того, чтобы попасть в выпуск).В ролике использованы кадры с канала производителя: https://www.youtube.com/user/ObserverRussia/featuredМы в соцсетях:https://vk.com/rossiya_segodnyahttps://zen.yandex.ru/vremyahttps://www.facebook.com/groups/1257609817642750/https://www.ok.ru/vremyavpАвтор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bxef_tVO10k