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Человек без рук и ног построил фабрику в Калининградской области

22:20. 21 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

На днях в посёлке Поддубное Калининградской области открылось уникальное и первое в России массовое производство современных кресел-колясок с электроприводом. Но самое невероятное то, что построил фабрику человек, который сам прикован к креслу и практически полностью обездвижен. О его удивительной истории и примере – в сегодняшнем выпуске.

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Хотите попасть в наш выпуск и рассказать о вашем деле? Присылайте заявку с вашими материалами (ссылками, фотографиями и видео) на нашу почту klubvv@bk.ru

Требования:

- история должна быть интересна нашему зрителю;
- у вас должно быть достаточно иллюстративного материала для создания сюжета;
- у вашего дела должен быть основной или дополнительный домен в зоне .РУС (если у вас его нет, то сначала пришлите материалы на нашу оценку и если мы их примем, то вам необходимо будет зарегистрировать такой домен для того, чтобы попасть в выпуск).

В ролике использованы кадры с канала производителя: https://www.youtube.com/user/ObserverRussia/featured

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bxef_tVO10k

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