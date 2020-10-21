Избранный президент Боливии Луис Арсе объявил, что после вступления в должность он восстановить хорошие отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем. Также будут укрепляться отношения с Мексикой и Аргентиной, которые помогали Эво Моралесу в его изгнании. Также анонсировано укрепление отношений с Перу.С проамериканским подходом во внешней политике Боливии будет покончено. Боливия полностью изменит свои подходы на международной арене – с тем, что было после свержения Эво Моралеса будет покончено.Победившие социалисты уже направила в Верховный Суд Боливии запрос с требованием запретить выезд из страны министру Мурильо, который причастен к различным преступлениям после фашистского переворота. Социалисты резонно указывают, что Артуро Мурильо может драпануть из страны до того, как его начнут судить.Толстый намек на то, что боливийские социалисты ничего не забыли и путчистов будут юридически преследовать сразу после того, как Арсе въедет в президентский дворец, а МАС сформирует новое правительство.Пока еще "президент" Аньес вновь утвердила Мурильо в качестве министра. Арсе призвал не расслабляться и указал, что желание американцев получить боливийский литий, может толкнуть их на организацию нового государственного переворота.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6262216.html