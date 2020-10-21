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Боливия восстановит отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем

02:17. 21 октября 2020 89 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Избранный президент Боливии Луис Арсе объявил, что после вступления в должность он восстановить хорошие отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем. Также будут укрепляться отношения с Мексикой и Аргентиной, которые помогали Эво Моралесу в его изгнании. Также анонсировано укрепление отношений с Перу.
С проамериканским подходом во внешней политике Боливии будет покончено. Боливия полностью изменит свои подходы на международной арене – с тем, что было после свержения Эво Моралеса будет покончено.
Победившие социалисты уже направила в Верховный Суд Боливии запрос с требованием запретить выезд из страны министру Мурильо, который причастен к различным преступлениям после фашистского переворота. Социалисты резонно указывают, что Артуро Мурильо может драпануть из страны до того, как его начнут судить.
Толстый намек на то, что боливийские социалисты ничего не забыли и путчистов будут юридически преследовать сразу после того, как Арсе въедет в президентский дворец, а МАС сформирует новое правительство.
Пока еще "президент" Аньес вновь утвердила Мурильо в качестве министра. Арсе призвал не расслабляться и указал, что желание американцев получить боливийский литий, может толкнуть их на организацию нового государственного переворота.

Метки: аньес, арсе, боливия, моралес, мурильо, социализм, США, южная америка

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6262216.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 34121 29711
    Вячеслав 21 октября 2020 в 8:43

    Это BlackCat себе пластику сделал… И теперь индейцев ковидом пугает…

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  • 6022 4906
    Женечка 21 октября 2020 в 9:25

    Э-мм, что значит восстановит? Россия, как и весь Запад, поддержала госпереворот в Боливии и признала захвативших власть оппозицию во главе со вторым человеком в верхней палате парламента — Жанин Аньес. И это не смотря на то, что свергнутый президент Моралес признал законность референдума в Крыму и независимость Южной Осетии и Абхазии.

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