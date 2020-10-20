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За пять минут о 30-ти годах

22:18. 20 октября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

" Мы непрерывно разрушаем свою цивилизацию — вот результат 30 лет. "

Доктор технических наук, гендиректор Института проблем энергетики," Булат Нигматулин выступил на прошедшем 22 сентября заседании Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики. Опираясь на научные и статистические данные, он описал реальное место России в мире по многим показателям, среди которых цифры ВВП и рождаемости:

 

— За почти 30 лет, к 2019 году, мы увеличили наш ВВП на 20%. ВВП с 1990 года увеличился в 1,2 раза. Мир же ушел гораздо дальше. Я буду сравнивать с Польшей, которую у нас по телевизору ругают — она увеличила ВВП в 2,9 раз. Я не говорю о Китае и Южной Корее.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

 

Мы отстали по среднегодовым темпам роста — меньше 1%. В Польше — 3,5%. Я уже не говорю об остальных странах. Мы по ВВП на душу населения на 50 месте, и он на 15% меньше, чем в Польше. А в 1990 году Польша была хуже, чем РСФСР. Эффективность наших вложений: на один рубль — 2,8 руб. в последние годы.

А вот в вывозе капитала за границу мы впереди планеты всей. В результате у нас нет инвестиций. Примерно 750 млрд [долларов вывезено] с 2008 года, и вывоз капитала продолжается.

Никого это не волнует.

 

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

Доходы населения в долях ВВП: у нас примерно 55%, а в Польше 70%. Во многих странах Евросоюза 70%. То есть мы недоплачиваем нашему населению, учитывая, что сейчас расслоение у нас значительно больше, то основная масса населения получает примерно 45%, а такого расслоения нет в Польше.

Доля консолидированного бюджета ВВП у нас 33-34%, а в странах Евросоюза, Польше 43-44%. Значит, нет социальной сферы. Доля социальных расходов в долях ВВП — у нас 17%, а в перечисленных странах 27%.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

И нам рассказывают про предприятия культуры и науки — а мы совершенно не доплачиваем сотрудникам этого сегмента.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

Теперь о доле среднего класса.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

Можно взять минимальную оплату труда +1,5%, но не в нашей стране. Средний класс — это тот, кто может купить квартиру в ипотеку на 20 лет, оплачивая 30% дохода домашнего хозяйства. У нас таких было 18% в 2019 году, а в этом году будет уже меньше. В Польше 70%.

Доля бедных безумно велика — 20%, и последние 10 лет эта доля никак не меняется. Вообще во власти это мало кого беспокоит. Зато мы "впереди планеты всей" по доле долларовых миллиардеров на 100 млрд долларов ВВП в долларах ЦБ в России, ОЭСР, в мире и самых богатых странах — 6,2%, в Польше 1%, в США 2,9%, в мире 2,4%. У нас сверхвысокая концентрация сверхбогатых.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

 

Что в результате? Это ужасный график. Общий коэффициент смертности от всех причин на 1 тыс. человек по годам.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

В 1980-90 годы было около 11%, потом скакнуло, потом упало, и будет в этом году уже 13%. А если взять интеграл — 13,5 млн сверхсмертности, которая произошла за эти 30 лет. Это сколько погибло в РСФСР во время Великой Отечественной войны.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2020)|Фото: me-forum.ruФото: me-forum.ru

И, наконец, воспроизводство населения, общий коэффициент рождаемости, количество детей на одну женщину. Тогда, после войны, наши матери рождали по трое детей в среднем. Сегодня мы потеряли нерожденных детей за эти 30 лет — 10 млн. Это удар по российской цивилизации. Первый удар — Великая Отечественная война, а это второй удар. Об этом надо говорить, а не благостно рассуждать, какое у нас правительство.

Мы непрерывно разрушаем свою цивилизацию — вот результат 30 лет.

 

Источник: https://zzackon.ru/blog/43858590947/-30-let-myi-nepreryivno-razrushayem-svoyu-tsivilizatsiyu-?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

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