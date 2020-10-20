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Я ее полюбил а ее убили. За 103 года не болел даже ОРВИ. Военный доктор рассказал о рецептах здоровья

12:49. 20 октября 2020 113 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NhkvIjnI6X8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7365 6901
    KT 20 октября 2020 в 13:33

    Мой дед тоже прошел Финскую,Отечественную,а в Японской поучаствовать не довелось,доехали до Читы и война закончилась.Тоже никогда не курил,мог выпить,но на праздник и не более 100 грамм.Так же никогда не болел,зубы лечил один раз в жизни,этот зуб выпал первым в семьдесят с лишним лет в месте с пломбой которую ему поставил фельдшер,жид,в 43году!В 2009, в конце марта,соседка нашла его лежащим на глиняном полу,в сенях,(ночью шел в туалет,споткнулся и упал,зашибся сильно,встать не смог)пролежал на нём практически раздетый,как минимум 5 часов.Получил двухстороннее воспаление лёгких.Врачи лечить отказались.Помирал больше двух недель,умер в Чистый четверг,до 95лет не дожил 1.5 месяца.((

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