Видео войны в Карабахе на 19 октября 2020.Есть свидетельства о том, что группы спецназа Азербайджана просочились в направлении Зангилана и фронт на юге в реальности еще ближе к границе Армении.Кладбище где-то в Азербайджане. Много новых могил.Камера с сбитого беспилотника. Какого именно мнения разделились.Армяне утверждают, что это камера с "Байрактара".Применение израильских БПЛА-камикадзе "Harop". Часть кадров старая, но есть и несколько новых.Работа армянской артиллерии на южном фронте. Что-то накрывают.Еще немного трофеев из Физули.Там же.Нарезка работы армянской артиллерии. Кадры в основном старые.Обстрел Тертера, который засняли азербайджанские журналисты.Армяне накрыли Тертер, попутно попав по хлопковой фабрике.Армянская пехота в лесистой местности. В наличие ПЗРК.Пропагандистская машина азербайджанцев в Физулинском районе.Убитые армянские солдаты.Французский репортаж с армянских позиций.В армянских окопах.Азербайджанская пехота на отдыхе.Военкоры Anna News рядом с обломками сбитого азербайджанского Ан-2. Эти машины используют не только для корректировки огня и вскрытия системы ПВО, на некоторые из них вешают по 2-4 250кг авиабомбы.Армянский снайпер с сербской винтовкой "Застава".Заявлен как убитый начальник штаба тяжелой артиллерийской бригады подполковник Джафаров.Армяне с трофейным Т-72 "Аслан". Азербайджанцы указывают на то, что смогли его вернуть обратно в Физули, где он был брошен.Каждому резиновому танку по резиновой женщине.Оператор ПЗРК.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6259029.html