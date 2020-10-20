Война в Карабахе. Видео. 19.10.2020
00:10. 20 октября 2020 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Видео войны в Карабахе на 19 октября 2020.
Есть свидетельства о том, что группы спецназа Азербайджана просочились в направлении Зангилана и фронт на юге в реальности еще ближе к границе Армении.
Кладбище где-то в Азербайджане. Много новых могил.
Камера с сбитого беспилотника. Какого именно мнения разделились.
Армяне утверждают, что это камера с "Байрактара".
Применение израильских БПЛА-камикадзе "Harop". Часть кадров старая, но есть и несколько новых.
Работа армянской артиллерии на южном фронте. Что-то накрывают.
Еще немного трофеев из Физули.
Там же.
Нарезка работы армянской артиллерии. Кадры в основном старые.
Обстрел Тертера, который засняли азербайджанские журналисты.
Армяне накрыли Тертер, попутно попав по хлопковой фабрике.
Армянская пехота в лесистой местности. В наличие ПЗРК.
Пропагандистская машина азербайджанцев в Физулинском районе.
Убитые армянские солдаты.
Французский репортаж с армянских позиций.
В армянских окопах.
Азербайджанская пехота на отдыхе.
Военкоры Anna News рядом с обломками сбитого азербайджанского Ан-2. Эти машины используют не только для корректировки огня и вскрытия системы ПВО, на некоторые из них вешают по 2-4 250кг авиабомбы.
Армянский снайпер с сербской винтовкой "Застава".
Заявлен как убитый начальник штаба тяжелой артиллерийской бригады подполковник Джафаров.
Армяне с трофейным Т-72 "Аслан". Азербайджанцы указывают на то, что смогли его вернуть обратно в Физули, где он был брошен.
Каждому резиновому танку по резиновой женщине.
Оператор ПЗРК.