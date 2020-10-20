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Война в Карабахе. Видео. 19.10.2020

00:10. 20 октября 2020 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Видео войны в Карабахе на 19 октября 2020.



Есть свидетельства о том, что группы спецназа Азербайджана просочились в направлении Зангилана и фронт на юге в реальности еще ближе к границе Армении.


Кладбище где-то в Азербайджане. Много новых могил.


Камера с сбитого беспилотника. Какого именно мнения разделились.
Армяне утверждают, что это камера с "Байрактара".


Применение израильских БПЛА-камикадзе "Harop". Часть кадров старая, но есть и несколько новых.


Работа армянской артиллерии на южном фронте. Что-то накрывают.


Еще немного трофеев из Физули.


Там же.


Нарезка работы армянской артиллерии. Кадры в основном старые.


Обстрел Тертера, который засняли азербайджанские журналисты.


Армяне накрыли Тертер, попутно попав по хлопковой фабрике.


Армянская пехота в лесистой местности. В наличие ПЗРК.


Пропагандистская машина азербайджанцев в Физулинском районе.


Убитые армянские солдаты.


Французский репортаж с армянских позиций.


В армянских окопах.


Азербайджанская пехота на отдыхе.


Военкоры Anna News рядом с обломками сбитого азербайджанского Ан-2. Эти машины используют не только для корректировки огня и вскрытия системы ПВО, на некоторые из них вешают по 2-4 250кг авиабомбы.




Армянский снайпер с сербской винтовкой "Застава".






Заявлен как убитый начальник штаба тяжелой артиллерийской бригады подполковник Джафаров.


Армяне с трофейным Т-72 "Аслан". Азербайджанцы указывают на то, что смогли его вернуть обратно в Физули, где он был брошен.


Каждому резиновому танку по резиновой женщине.


Оператор ПЗРК.

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, нкр, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6259029.html

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