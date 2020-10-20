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Резолюция о признании независимости Карабаха подана в Сенат Франции

13:02. 20 октября 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Группа французских депутатов подала в Сенат Франции резолюцию, с требованием признать независимость Карабаха и осудить действия Турции и Азербайджана. Помимо группы депутатов, резолюцию поддерживает мэр Парижа Анна Идальго.
Вот и посмотрим, насколько сильно влияние армянской диаспоры во Франции и насколько сильно сейчас испорчены отношения Франции и Турции (Франция пыталась протолкнуть резолюцию о санкциях против Турции, но она через структуры ЕС не прошла), что тоже может сыграть свою роль в принятии или непринятии данного решения. Несмотря на слова поддержки в адрес Еревана, Макрон оставляется себе пространство для маневра, открыто не призывая к признанию Карабаха. Так что нельзя исключать, что все закончится в стиле "вы держитесь там, и хорошего настроения".

Стоит отметить, что общественный совет города Вьен на заседании единогласно проголосовал за признание независимости Карабаха и призвал правительство Франции сделать тоже самое.





Стоит отметить, что признание Карабаха Францией, если таковое произойдет, будет во многом калькировать российское признание Южной Осетии и Абхазии.


В Валансе, местный мэр распорядился перекрасить композицию в честь основания города в цвета Карабаха.


Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах, нкр, турция, Франция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6260146.html

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