«Провести мобилизацию ишаков» — Стрелков дал новые советы по обороне Карабаха
Первый министр обороны ДНР, известный командир ополчения Игорь Стрелков на страницах своих ресурсов продолжает комментировать ход карабахского конфликта. Напомним, что чуть ранее он предложил армянской армии «прятаться в норы», чтобы избежать ударов азербайджанских беспилотников.
«Продолжаю „играть в войну за клавиатурой“ за участников карабахской/арцахской войны.
Обстановка:
Как я прогнозировал — азербайджанские войска, полностью обеспечив свой фланг захватом Гадрута и Физули, начали быстрое продвижение вдоль Аракса на запад — в сторону армянской границы. Серьезного сопротивления им армяне не оказывали — судя по видео — наступление тормозили немногочисленные отряды прикрытия, легко оставлявшие позиции при атаке превосходящими силами. Вместе с тем, армяне ведут сдерживающие действия путем минирования дорог фугасами и т. п.
Предположительно, армянские войска сейчас в спешном порядке оборудуют позиции на высотах за р. Акари и вверх по ее ущелью, чтобы не допустить прорыва турок „на своих плечах“ вверх по речному руслу и идущим вдоль него дорогам к перевалам у Лачина (достижение которого является главной стратегической задачей турецкой коалиции, поскольку практически „ставит точку“ в войне).
Вероятно, на данный момент передовые турецкие части или уже достигли Акари, или будут на ней сегодня.
Также вероятно, что турецкие спецподразделения попытаются сходу форсировать Акари и создать плацдарм на ее правом берегу (задача непростая не потому, что речка широкая — по сути, там воды в это время года, если нет сильных дождей — „кот наплакал“, а потому, что берега резко обрывистые — речка течет по широкому и глубокому ущелью — бродов с удобными подъемами вверх не так уж много).
Задача армян – не дать им этого сделать. Если речной рубеж не будет удержан — тогда следующей линией обороны могут быть на южном направлении только высоты непосредственно у границы с Арменией.
Задача турок, таким образом, на сутки-двое:
— продвинуться до Акари, форсировать ее в удобных для переправы техники местах, закрепиться и возможно дальше распространиться на запад и (главное) на север вдоль течения. Начать выявление и разведку новых армянских позиций, одновременно сосредотачивая силы и средства для новых атак. Слишком длительная и тщательная подготовка может привести к обратному результату — к лучшей готовности армян к встрече наступающих сил противника.
Задача армян:
— определить рубежи для, а) основной, б) передовой линий обороны, в) предполья. Срочно начать их инженерное оборудование (надеюсь, оно уже давно начато). А именно: постановка как можно большего количества противопехотных и противотанковых (на танкоопасных направлениях) мин, а также управляемых фугасов. Выставление „минных засад“ (и комбинированных тоже) ,выдвинутых перед вновь занятыми позициями, — чтобы заставить турок „попотеть“ еще перед тем, как те дойдут до передовой полосы обороны.
При оборудовании передовой полосы — понимать, что удержать ее вряд ли удастся и главная ее задача — это выиграть время для подготовки и оборудования полосы обороны главной. Передовую позицию не следует занимать слишком большими силами — это приведет только к большим и неоправданным потерям. Здесь должны располагаться подразделения „охотников за танками“ (ПТУР), корректировщики артиллерии, группы автоматчиков, снайперов и пулеметчиков прикрытия.
Главная полоса обороны должна состоять из связанных между собой и прикрывающих друг-друга огнем опорных пунктов (а по-другому в горах просто невозможно). Промежутки между опорными пунктами должны быть максимально щедро (насколько возможно) заминированы противопехотными минами. Основной упор в огневой поддержке придется (при господстве турок в воздухе) возложить на минометы, позиции которых надо тщательно (а не „тяп-ляп“, как на видео) маскировать с воздуха.
Для их транспортировки необходимо широко применять гужевой транспорт (если он есть, конечно) — провести мобилизацию всех пригодных к этому лошадей и ишаков.
Остальную полевую артиллерию надо отводить поглубже в тыл и тщательно оборудовать/маскировать позиции перед тем, как начинать огонь. (Что, впрочем, поможет ненадолго, но тут уж делать нечего — воевать-то надо).
Пока погода (состояние растительности) и рельеф позволяют — максимально беспокоить противника действиями малых групп спецназа и простой пехоты, просачиваясь по местности и нанося „уколы“ везде, где только можно. В том числе — на значительной глубине. Минировать дороги в ближнем и дальнем тылу — управляемыми фугасами или обычными минами, высылать снайперские засады и т. п.
Без ведения максимально активной обороны — турки очень быстро закончат сосредоточение и столь-же быстро опять сомнут новые оборонительные позиции, используя своё господство в воздухе, значительное преимущество в силах и вынужденную растянутость армянского фронта.
Способны ли армяне сейчас на такое — не знаю.
Армянам следует понять — им придется вести дальнейшую войну „почти одной пехотой“, но именно пехота и играет главную роль в горной войне.
Задача — продержаться как можно дольше… „в надежде на авось“.
Что касается „большой Армении“ и его не шибко умного правителя — господина Пашиняна, то если он собирается дальше „играть в полу-войну“ — то проигрыш неизбежен. Только „повышением ставок“ можно попытаться сломать ситуацию (если, конечно, в Ереване уже втайне не смирились с предстоящей сдачей всего Арцаха). А именно — бить ракетами надо не по гражданскому населению Гянджи (что само по себе безнравственно, совершенно бессмысленно и предельно глупо) ….. » – далее Стрелков даёт ряд советов для ударов по инфраструктуре в глубоком тылу азербайджанской армии, которые мы не будем здесь приводить по причинам морально-этического характера.
Несмотря на отдельные ироничные моменты, в общем и целом его советы, как армянской, так и азербайджанской армии, представляются достаточно разумными.
Мобильные ишаки против беспилотников – это круто.
Излишняя звиздешь Пашиняна – причина.
Бесполезное страдание население – следствие.
Стрелков прав – ишаки решают все.
В этот раз хотя бы не ограничился одной стороной , что уже не плохо .Только вот есть сомнения , что в Армении достаточно сил для защиты Карабаха – он перейдет к Азербайджану и это только вопрос времени .