Первый министр обороны ДНР, известный командир ополчения Игорь Стрелков на страницах своих ресурсов продолжает комментировать ход карабахского конфликта. Напомним, что чуть ранее он предложил армянской армии «прятаться в норы», чтобы избежать ударов азербайджанских беспилотников.

«Продолжаю „играть в войну за клавиатурой“ за участников карабахской/арцахской войны.

Обстановка:

Как я прогнозировал — азербайджанские войска, полностью обеспечив свой фланг захватом Гадрута и Физули, начали быстрое продвижение вдоль Аракса на запад — в сторону армянской границы. Серьезного сопротивления им армяне не оказывали — судя по видео — наступление тормозили немногочисленные отряды прикрытия, легко оставлявшие позиции при атаке превосходящими силами. Вместе с тем, армяне ведут сдерживающие действия путем минирования дорог фугасами и т. п.

Предположительно, армянские войска сейчас в спешном порядке оборудуют позиции на высотах за р. Акари и вверх по ее ущелью, чтобы не допустить прорыва турок „на своих плечах“ вверх по речному руслу и идущим вдоль него дорогам к перевалам у Лачина (достижение которого является главной стратегической задачей турецкой коалиции, поскольку практически „ставит точку“ в войне).

Вероятно, на данный момент передовые турецкие части или уже достигли Акари, или будут на ней сегодня.

Также вероятно, что турецкие спецподразделения попытаются сходу форсировать Акари и создать плацдарм на ее правом берегу (задача непростая не потому, что речка широкая — по сути, там воды в это время года, если нет сильных дождей — „кот наплакал“, а потому, что берега резко обрывистые — речка течет по широкому и глубокому ущелью — бродов с удобными подъемами вверх не так уж много).

Задача армян – не дать им этого сделать. Если речной рубеж не будет удержан — тогда следующей линией обороны могут быть на южном направлении только высоты непосредственно у границы с Арменией.

Задача турок, таким образом, на сутки-двое:

— продвинуться до Акари, форсировать ее в удобных для переправы техники местах, закрепиться и возможно дальше распространиться на запад и (главное) на север вдоль течения. Начать выявление и разведку новых армянских позиций, одновременно сосредотачивая силы и средства для новых атак. Слишком длительная и тщательная подготовка может привести к обратному результату — к лучшей готовности армян к встрече наступающих сил противника.

Задача армян:

— определить рубежи для, а) основной, б) передовой линий обороны, в) предполья. Срочно начать их инженерное оборудование (надеюсь, оно уже давно начато). А именно: постановка как можно большего количества противопехотных и противотанковых (на танкоопасных направлениях) мин, а также управляемых фугасов. Выставление „минных засад“ (и комбинированных тоже) ,выдвинутых перед вновь занятыми позициями, — чтобы заставить турок „попотеть“ еще перед тем, как те дойдут до передовой полосы обороны.

При оборудовании передовой полосы — понимать, что удержать ее вряд ли удастся и главная ее задача — это выиграть время для подготовки и оборудования полосы обороны главной. Передовую позицию не следует занимать слишком большими силами — это приведет только к большим и неоправданным потерям. Здесь должны располагаться подразделения „охотников за танками“ (ПТУР), корректировщики артиллерии, группы автоматчиков, снайперов и пулеметчиков прикрытия.

Главная полоса обороны должна состоять из связанных между собой и прикрывающих друг-друга огнем опорных пунктов (а по-другому в горах просто невозможно). Промежутки между опорными пунктами должны быть максимально щедро (насколько возможно) заминированы противопехотными минами. Основной упор в огневой поддержке придется (при господстве турок в воздухе) возложить на минометы, позиции которых надо тщательно (а не „тяп-ляп“, как на видео) маскировать с воздуха.

Для их транспортировки необходимо широко применять гужевой транспорт (если он есть, конечно) — провести мобилизацию всех пригодных к этому лошадей и ишаков.

Остальную полевую артиллерию надо отводить поглубже в тыл и тщательно оборудовать/маскировать позиции перед тем, как начинать огонь. (Что, впрочем, поможет ненадолго, но тут уж делать нечего — воевать-то надо).

Пока погода (состояние растительности) и рельеф позволяют — максимально беспокоить противника действиями малых групп спецназа и простой пехоты, просачиваясь по местности и нанося „уколы“ везде, где только можно. В том числе — на значительной глубине. Минировать дороги в ближнем и дальнем тылу — управляемыми фугасами или обычными минами, высылать снайперские засады и т. п.

Без ведения максимально активной обороны — турки очень быстро закончат сосредоточение и столь-же быстро опять сомнут новые оборонительные позиции, используя своё господство в воздухе, значительное преимущество в силах и вынужденную растянутость армянского фронта.

Способны ли армяне сейчас на такое — не знаю.

Армянам следует понять — им придется вести дальнейшую войну „почти одной пехотой“, но именно пехота и играет главную роль в горной войне.

Задача — продержаться как можно дольше… „в надежде на авось“.

Что касается „большой Армении“ и его не шибко умного правителя — господина Пашиняна, то если он собирается дальше „играть в полу-войну“ — то проигрыш неизбежен. Только „повышением ставок“ можно попытаться сломать ситуацию (если, конечно, в Ереване уже втайне не смирились с предстоящей сдачей всего Арцаха). А именно — бить ракетами надо не по гражданскому населению Гянджи (что само по себе безнравственно, совершенно бессмысленно и предельно глупо) ….. » – далее Стрелков даёт ряд советов для ударов по инфраструктуре в глубоком тылу азербайджанской армии, которые мы не будем здесь приводить по причинам морально-этического характера.

Несмотря на отдельные ироничные моменты, в общем и целом его советы, как армянской, так и азербайджанской армии, представляются достаточно разумными.