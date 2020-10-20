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«Примитивное политиканство»: Онищенко отреагировал на уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США 

22:25. 20 октября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Примитивное политиканство»: Онищенко отреагировал на уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США  | Русская весна

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал в беседе с изданием «Взгляд» уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США неуважением и демонстративным пренебрежением.

«Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная», — подчеркнул он.

Онищенко также отметил, что появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. По его мнению, предоставление каждому госпиталю специального адаптера для розетки было возможно.

«Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней.  Так что все это примитивное политиканство», — заключил врач. 

Он также отметил, что это не первый случай, когда американская сторона пренебрегает этическими принципами.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее подтвердило появившуюся в издании BuzzFeed информацию об утилизации российских аппаратов ИВЛ. Сообщалось, что технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России о возможной связи аппаратов с возгораниями в больницах. 

В пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» заявили агентству URA.ru, что не верят в сообщения об уничтожении произведенных ими аппаратов, отметив, что американские чиновники едва ли могли поступить так с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано во многих странах мира в условиях пандемии.

Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом в апреле текущего года. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов и один миллион масок.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603221913

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