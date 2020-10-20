Первый 100% подтверждённый сбитый армянской ПВО турецкий БПЛА "Байрактар".Претензии на их счет армяне высказывали и ранее, но кроме "Ан-2", FH-98" и израильских "Harop" им предъявить что-то не получалось (возможно что-то и сбили, но машины падали на территории Азербайджана и доказать факт поражения армянам не удавалось).Теперь вот полноценный, причем сбитый еще до того, как он нанес удар – можно отметит неиспользованные боеприпасы MAM. Разумеется, 1 сбитый "Байрактар" не спасет "отца армянской демократии". Их надо сбивать в ливийских объемах (в Ливии Турция потеряла более 30 таких машин, стоимостью около 5-6 млн. долларов каждая), чтобы был эффект.Разумеется, используя эту фактуру, армяне сейчас давят на Канаду, чтобы та полностью прекратила поставки любых комплектующих для "Байрактаров", Армянское лобби в США и Канаде всячески поддерживает эту линию.Стоит также отметить, что сегодня ПВО Ирана сбила еще один израильский "Harop", который залетел в иранское воздушное пространство. С начала войны Иран сбил уже 6 или 7 азербайджанских БПЛА (причем один из них залетел в воздушное пространство Ирана на 60 км). Нельзя исключать, что под прикрытием боевых действий, идут попытки прощупать возможности иранской ПВО на северо-западе страны. Например для оценки возможностей внезапных воздушных атак с этого направления на стратегические объекты в глубине Ирана.На фоне систематических нарушений, Иран объявил учения ПВО на границе с Азербайджаном и Карабахом. Толстый намек, что сбивать будут еще активнее, все что в иранское воздушное пространство полезет. У Ирана ПВО конечно более серьезное, нежели у армян, так что для них это еще и тренировка, против актуальных турецких и израильских дронов. Американские они и так успешно сбивают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6261602.html