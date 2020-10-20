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Незадолго до…

03:43. 20 октября 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новая работа художника-колориста Марины Амарал.
Николай II с семьей в Царском селе с офицерами 148-го Каспийского пехотного полка. Начало 1914-го года.

Через 3 года княжну Анастасию выпишут с должности почетного шефа полка, после того как в честь установления в России республики и победы Временного правительства, из полков уберут всех членов императорской фамилии, а после выхода Приказа №1, в полку воевавшем на румынском фронте будет установлена власть солдатских комитетов, а позднее начнутся выборов офицеров, коим осенью 1917 года станет полковник Гиттис. Он же и подпишет распоряжение о ликвидации полка в 1918-м году в рамках плановой ликвидации полков старой армии.
В годы гражданской войны часть офицеров полка воевала за красных, часть за белых, а некоторые даже за Скоропадского, покуда тот не сбежал к немцам (генерал-лейтенант Шильдбах был пойман в 1921 году, приговорен к расстрелу за службу украинским самостийникам и белогвардейцам, но амнистирован в 1922. Преподавал в военных ВУЗах, в 1931 году снова арестован по делу "Весна", но снова отделался легко – получил всего 3 года. Но с 3-го раза не фартануло – в 1938 году снова арестовали и расстреляли. При Хрущеве его не реабилитировали. Реабилитирован он был при Ельцине в 1996.)
Уцелевшие в мясорубке Первой мировой и гражданской войны, влились в послевоенную РККА, где и служили до 30х годов – некоторые попали под "Весну" (бывший командир полка прятал у себя старое полковое знамя царской армии, а некоторые офицеры из бывших знали, но не донесли куда следует – полковника расстреляли, офицеры получили от 3 до 10 лет), некоторых посадили (один вообще сидел с конца 30х до середины 50х) или расстреляли в 1937-1938 годах.

Полковник Гиттис сделал карьеру в РККА дослужившись до командира корпуса, но в 1937-м году был арестован, а в 1938-м году расстрелян, пройдя по списку подписанному лично Сталиным. При Хрущеве был реабилитирован.
Ну а командовавший полком в период, когда была сделана эта фотография полковник Искрицкий, тоже примкнул к Красной Армии в 1918 году, но в 1919 году выписался из РККА, поскольку не хотел воевать против белогвардейцев. Потом снова попал в списки Генштаба РККА, а потом занимался преподаванием для красных командиров. С 1929 по 1947-й с небольшими перерывами сидел, умерев в ссылке в Казахстане в 1949-м году. Те, кто вместе с белыми драпанул из России, умерли в эмиграции – кто на Балканах, кто во Франции. Ну а бавшего царя с семьей еще в 1918-м расстреляли по самовольному решению Уралсовета.

















В общем, впереди участников этой фотографии ждала весьма насыщенная жизнь, у многих из них – недолгая.
Разумеется, в 1914-м году они не предполагали, что через 3-4 года они окажутся по разные стороны линии фронта.

Метки: 1914, история, колоризация, марина амарал, первая мировая война, российская империя, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6259330.html

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