Поклоняющийся, будь осторожен! Как только духовный аспирант пытается медитировать и пробудить силы самоконтроля и различения, он обнаруживает, что Царь Материальное Желание искушает его различными способами. Новые желания захватывают его мысли, чтобы отвлечь его от медитации: «В нашем кинотеатре идёт превосходный фильм.... Ты тяжело трудился, сначала поспи немного…. Давай отбрось эти мысли, "после" можно помедитировать.” Слишком часто время "после" никогда не наступает.

— Парамаханса Йогананда