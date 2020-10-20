ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ В КОНЦЛАГЕРЬ
Мир воткнулся в тупик развития. Вначале в него вошла экономика, а за ней — управление, причем произошло это на нескольких уровнях. Во-первых, развитие технологий, которое привело к Третьей НТР, еще могло управляться теми структурами управления, которые существовали и в Первом, и во Втором мире. Однако к концу второго этапа Третьей НТР стало очевидно, что управляющие элиты уже не справляются даже с осознанием возникающих задач. Одна из причин краха Советского Союза — это как раз противоречие между управляемым объектом и управляющим контуром, которые перестали соответствовать друг другу — СССР стал слишком сложным для партийно-советской элиты, а потому она пошла по пути упрощения самого объекта. Проще говоря, деградации, которая не могла завершиться ничем, кроме распада. Однако и Запад подошел к тому же тупику, и действия американского руководства, которое попыталось разрешить возникший аналогичный кризис с помощью прежних инструментов, лишь убеждает в недостаточной компетенции этого руководства.
Их же салом – да по сусалам:
Что делать если Вам отказывают в предоставлении услуги (учреждения и магазины) из-за того, что Вы без маски
Основное – вести себя надо вежливо, говорить спокойно и не позволяйте себе оскорблять Вашего оппонента и не забывайте все записывать на видео.
1. Все письма, разосланные в организации, носят рекомендательный характер и наказать (оштрафовать) организацию могут только в том случае, если у них в организации выявят случаи COVID -19, а не за отсутствие на Вас маски.
2. Если магазины расставили продукты по полкам, то они выполняют оферту, и не выполнение ее влечет за собой административное наказание (Человек, который отказывает Вам в оказании услуги – руководитель организации или лицо ИМЕЮЩЕЕ НОТАРИАЛЬНО, заверенную доверенность от руководителя организации. Все остальные – охранники, кассиры – не имеют на это право) по ФЗ №56 от 18 марта 2020 года: Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, -Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30000 до 50000 рублей; на юридических лиц – от 300000 до 500000 рублей.
3. Если представитель организации настаивает на маске, Вы сообщаете ему, что организация обязана предоставить средства индивидуальной защиты – в противном случае штраф от 100000 до 300000 рублей.
Согласно действующему ГОСТу 12.4.011-89 к средствам защиты органов дыхания относятся: -противогаз, респиратор, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки. Ника-кие маски и тряпочки, которые Вам будут предлагать, не являются средствами индивидуальной защиты. Минимум, что Вам должны предложить – РЕСПИРАТОР.
В последних Сан. Пин правилах СП 3.1.3597-20. Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Постановление от 22 мая 2020 года № 15, в главе IV пункт 4.4 есть мутная формулировка: – Соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток) соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2,0 метров. Т.е. мы должны носить маски и перчатки всегда и везде!!! Но постоянное или ношение маски и перчаток ведет к заболеваниям (влажная среда дает возможность вирусам быстро размножаться. Слабнет Ваш иммунитет, и Вы заболеете быстрее чем без них.
Но согласно статье 21 Конституции РФ – Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уничижаещему его достоинство, обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут научным или иным опытам.
В статье 56 части 3 есть следующее: Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20,21,23(ч.1), 24,28,34 Конституции РФ.
Если дело дошло до полиции. Обязательно зафиксируйте значки и фамилии и имена поли-цейских. Пусть они составляют протокол об Административном нарушении по пункту 20.6.1. Прочитываете его внимательно, и в пояснениях пишите, что Вам отказали в оферте (нарушили ФЗ 56 от 18.03.2020 г.), что человек, (обязательны ФИО) сделавший это не предоставил доверенности от руководителя организации, что Вам не предоставили средства индивидуальной за-щиты согласно ГОСТу 12.4.011-89 и что Вас подвергают насилию, нарушая статью Конституции №21. Поэтому Вы требуете наказать организацию и человека, это свершившего согласно Административного кодекса. Обязательно получите копию протокола.
Если Вас остановили на улице полицейские без маски и пытаются составить протокол об административном нарушении по COVID -19.
Главное –это видеофиксация, а так полицейские находятся при исполнении своих обязанностей, снимите на телефон их значки и четко поговорите их фамилии и имена. Далее требуем от них документы. Удостоверения, которые они Вам покажут – это пропуск в их организацию и работать на «улице» они имеют только по доверенности от Колокольцева (это по НСО). Вот и пусть предоставят эту доверенность.
Сомневаюсь, что у них будет такая доверенность. Но если они упорствуют и пытаются со-ставить протокол, ссылаемся на приказ МВД России №249 статья 13.1 – сотрудники не вправе проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если таковые требования не относятся к полномочиям полиции.
А так как «масочный режим» – это прерогатива Госкомнадзора, то данные полицейские обязаны предоставить приказ об откомандировании их в Госкомнадзор и доверенность от Сокоушина Д.В. (руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу, или по вашему округу) на право проверки «масочного» режима.
Если протокол написан, внимательно прочитайте его. В пояснениях напишите, что полицейские не предоставили Вам доверенность от Колокольцева (министр МВД), приказ об откомандировании их в Госкомнадзор и доверенность от Сокоушина (Роспотребнадзор), и Вы требуете провести расследование их деяния и наказать.
КОПИЯ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
И дались Вам эти маски, прямо истерика. Надел в магазине, вышел – снял. Скоро это все закончится. Можно и потерпеть. Вообще не парюсь. И за вирус не парюсь. Скорее всего, мы уже переболелии и не заметили этого.
Вот надо кому-то на ровном месте пузыриться, народ подучивать. Нехорошо.
Мир, с помощью этого инструмента просто пытаются “причесать” и “прочесать”. Попутно, конечно же, заработать. “Причесать” – сделать людей более покладистыми и податливыми. “Прочесать” – протестировать и классифицировать нас на основании того, кто как относится к происходящему: внушаем – не внушаем, глупый – умный, подлый – благородный, свой – чужой и т.д. Педерасты гнут свою линию – всего-то навсего. Чем больше мы этому будем предавать значения, а именно этого они хотят, тем нам же и хуже. Чем с большим спокойствием и юмором мы будем к этому относиться, а по другому к этому относиться смешно, тем быстрее это закончится. Сейчас педерасты напрягли все свои силёнки и долго этой нагрузки не выдержат, а вот позиции сдадут. Впрочем, слухи об их “могуществе” сильно преувеличены, так же, как и об коронодебелизме. Ими же и преувеличены. Скоро это всё закончится.