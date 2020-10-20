Мир воткнулся в тупик развития. Вначале в него вошла экономика, а за ней — управление, причем произошло это на нескольких уровнях. Во-первых, развитие технологий, которое привело к Третьей НТР, еще могло управляться теми структурами управления, которые существовали и в Первом, и во Втором мире. Однако к концу второго этапа Третьей НТР стало очевидно, что управляющие элиты уже не справляются даже с осознанием возникающих задач. Одна из причин краха Советского Союза — это как раз противоречие между управляемым объектом и управляющим контуром, которые перестали соответствовать друг другу — СССР стал слишком сложным для партийно-советской элиты, а потому она пошла по пути упрощения самого объекта. Проще говоря, деградации, которая не могла завершиться ничем, кроме распада. Однако и Запад подошел к тому же тупику, и действия американского руководства, которое попыталось разрешить возникший аналогичный кризис с помощью прежних инструментов, лишь убеждает в недостаточной компетенции этого руководства.

Источник: https://youtu.be/Q2HajpzHnvk