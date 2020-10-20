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Армяне сдали Зангелан

14:46. 20 октября 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Появились кадры из занятого азербайджанскими войсками Зангелана.
Это уже практически рядом с границей Армении. Можно считать, что от Ирана Карабах уже отрезан.
Таким образом, на юге поражение армян стал полным.



Судя по всему, войска армян отошли на север прикрывать лачинский коридор.


Карта еще не обновилась, но суть примерно такова. Азербайджанцы то ли вчера вечером, то ли сегодня в первой половине дня взяли поселок Ханлык. В связи с угрозой окружения у границы с Ираном, армяне либо ушли на территорию Армении в горных районах, либо отошли к Кубатлы и Хамзилу, где будут пытаться оборонять подходы к Лачинскому коридору, потеря которого может привести к коллапсу всей системы обороны в Карабахе.

В целом, примерно 2 недели армяне достойно держали фронт против превосходящего противника, где-то с 27 сентября до 12-14 октября, а потом на юге посыпались. Все идет по Афринскому сценарию.
Командование армян признает отступление, но приводит в пример 1941 и 1992 года. Да, есть и такие позитивные примеры. И конечно можно говорить, что вот потом, армяне соберутся и как нанесут контрудар. Но почему то кажется, что это не тот случай.
Подробнее по ситуации вечером.

Метки: азербайджан, армения, зангелан, карабах, карты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6260426.html

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