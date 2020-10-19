Злободневный советско/американский документальный фильм "Запад не оправдал их надежд", который представляет собой американский док.фильм о жизни эмигрантов из СССР в США, а также интервью советского ТВ с эмигрантами проживающими в США.Снят в 1986-м году и описывает жизнь эмигрантов на Западе. Многие вещи из показанных и рассказанных в фильме актуальны и сегодня, а некоторые типажи такие узнаваемые.Впрочем, уже через 5 лет, многие вещи, которые показаны в этом фильме, неиллюзорно воплотились уже на территории СССР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6258794.html