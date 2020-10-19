Всё о чём врала советская пропаганда, оказалось правдой.
21:45. 19 октября 2020 289 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Злободневный советско/американский документальный фильм "Запад не оправдал их надежд", который представляет собой американский док.фильм о жизни эмигрантов из СССР в США, а также интервью советского ТВ с эмигрантами проживающими в США.
Снят в 1986-м году и описывает жизнь эмигрантов на Западе. Многие вещи из показанных и рассказанных в фильме актуальны и сегодня, а некоторые типажи такие узнаваемые.
Впрочем, уже через 5 лет, многие вещи, которые показаны в этом фильме, неиллюзорно воплотились уже на территории СССР.
Смотреть начала, чото муторно… Как вспомнишь…Тощища…
По существу знаю, что многих выпихивали в загранку наши органы. Уезжали не добровольно, чтобы не сесть. И очень мало кому было там хорошо.
Да вряд ли их выпихивали, многие сами рвались, одних невозвращенцев сколько было. А чтобы не сесть надо было просто пересмотреть свое отношение к власти. Это как в анекдоте турист и пребывающий на ПМЖ видят по разному.
И выгоняли, и сами уезжали. Не все умели приспособиться. Человеку свойственно надеяться на лучшее. А информации о тех “райских кущах” почти не было. Может, если бы занавес не был таким сильно железным, туда стремились бы меньше. Кое-что бы знали. А так, советской пропаганде не верили. Да и много там было того, чего не было у нас, вот только что за все надо платить буквально, этого не понимали дети бесплатного рая.