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Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом

23:00. 19 октября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом | Русская весна

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщили в пресс-службе правительства.

«Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

„Оздоровительный“ налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

После доработки законопроект будет внесён в Государственную Думу».

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603137616

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