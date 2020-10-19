На выборах в Боливии местная фашистская хунта потерпела полное поражение.Кандидат от социалистического движения МАС, Луис Арсе с разгромным счетом побеждает в первом туре президентских выборов.Для победы в один тур, ему требовалось набрать 40+ процентов голосов и обойти занимающего второе место Месу на 10%. Ради того, чтобы помешать этому, снялась с выборов формальная глава хунты боливийской хунты Аньес, которая не набирала даже 10% поддержки.И предварительные опросы показывали, что там все было на грани +/- 1-2 процента туда-сюда.Ставка хунты была на то, что Арсе не добьется 10-процентного перевеса над Месой, а уже во втором туре, все правые смогут объединиться и забороть Арсе. Победе Арсе и МАС способствовало то, что в отличие от Аньес, снявшейся в пользу Месы, фашист Камачо шел отдельной колонной и объединяться отказался, обвинив своих подельников по перевороту в коррупции. Так бы у Месы было бы до 45% и хунта могла бы рассчитывать на 2-й тур. Но даже в этом случае, правые совокупно набирают меньше Арсе.Ввод войск в столицу Боливии перед выборами.Перед выборами в столицу были введены войска, начались аресты наблюдателей, начались манипуляции с подсчетом. Но как оказалось – ничего не помогло. Арсе не просто побеждает в один тур, он набирает более 50%, чего не показывал ни один из предвыборных соц.опросов.Вот собственно и цена всем разговорам, что люди в Боливии не поддерживали МАС и поэтому свергли Моралеса. Местный переворот при поддержке ЦРУ изначально был попыткой узурпации власти меньшинством и текущие выборы были попыткой легитимизировать это. Попыткой вынужденной.Разумеется, хунта с удовольствием отказалась бы от выборов, но Моралеса как раз свергали под лозунгом – провести "новые честные выборы". Кроме того, кампания неповиновения со стороны МАС и провинций с доминирующей индейским населением, с блокированием дорог, саботажем и забастовками, вынудила хунту установить конечную дату выборов и обещать не препятствовать их проведению. Понимая риски, хунта их несколько раз переносила (в том числе под предлогом коронавируса), а против МАС была развернута кампания давления и преследований. Моралесу запретили участвовать в выборах и объявили в розыск, некоторые функционеры МАС были арестованы, протестующих против переворота расстреливали на улицах. Но ничего не помогло. Боливийские социалисты триумфально возвращаются к власти. Аньес признала победу Арсе и МАС в твиттере. Ждем возвращение Эво Моралеса в Боливию (а также укрепления отношений Боливии и Аргентины, которая предоставила политическое убежище Моралесу и всячески осуждала переворот в Боливии), восстановления отношений с Венесуэлой, Кубой (в том числе возвращения кубинских врачей) и Никарагуа, а также юридического преследования организаторов гос.переворота 2019-го года. В Вашингтоне такому явно не обрадуются. По стратегии "правого поворота" в Южной Америке нанесен очень мощный удар. Мало того, что никак не удается свергнуть Мадуро и Ортегу, так еще и Боливия, где удалось при поддержке ЦРУ свергнуть Моралеса, вновь ускользает сквозь пальцы.Триумфатор Луис Арсе.Довольный Эво Моралес. Его дело живет и побеждает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6256607.html