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Разгон мирной демонстрации в Праге

11:01. 19 октября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Жестокий разгон мирных протестующих в Праге, которые требовали отменить тоталитарные ограничительные меры связанные с коронавирусом.

























Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чешские власти прекратить непропорциональное применение силы против мирных протестующих, убрать полицию с улиц и вступить в переговоры в лидерами протеста для решения вопроса о мирной передачи власти.
В случае, если Чехия сможет встать на путь возвращения к демократии, Белоруссия готова предоставить ей материальную помощь в виде 50 тракторов и 10 фур с картошкой.

Метки: белоруссия, Европа, коронавирус, прага, протесты, чехия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6256893.html

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