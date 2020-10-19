Жестокий разгон мирных протестующих в Праге, которые требовали отменить тоталитарные ограничительные меры связанные с коронавирусом.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чешские власти прекратить непропорциональное применение силы против мирных протестующих, убрать полицию с улиц и вступить в переговоры в лидерами протеста для решения вопроса о мирной передачи власти.В случае, если Чехия сможет встать на путь возвращения к демократии, Белоруссия готова предоставить ей материальную помощь в виде 50 тракторов и 10 фур с картошкой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6256893.html