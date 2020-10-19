В Чили ударно отметили годовщину протестов 2019-го года.В ходе массовых беспорядков и столкновений с полицией в Сантьяго, протестующие разграбили и сожгли храм XIX века. Попутно разграблено множество магазинов и супермаркетов, уничтожены автомашины и повреждена различная муниципальная собственность. Арестованы десятки человек. Уничтожено более 10 единиц полицейской спецтехники.Масштабные протесты в столице Чили идут с требованием понижение цен на проезд в общественном транспорте (в первую очередь в метро), большего равноправия и демократизации. Ну и в целом против людоедского капитализма, который пытается насаждать правительство.Чилийские правые обвиняют в подогревании протестов Венесуэлу и Кубу, которые якобы через социальные сети натравливают население на неолиберальное проамериканское правительство. По факту же, правительство само спровоцировало протесты своей чудесной политикой, которые в Чили продолжаются уже не первый год и причина недовольства кроется в неолиберальных реформах, который бьют по карману обывателей, что и оборачивается массовыми протестами и периодическими уступками со стороны Пиньеры. А теперь наложите на эту ситуацию коронавирус (Чили находится в лидерах по заболеваемости) и получите своеобразное комбо. К левым добавляются недовольные обыватели, угнетенные индейцы, ковид-диссиденты. анархисты, гей-активисты, городская беднота и т.д. и т.п., в результате чего получается огромная слабоуправлямая масса, которая не может захватить власть, по простой причине, что никто из этого не делает майдан, так как Госдеп полностью поддерживает действующее правительство. Отсюда и обвинения в адрес Венесуэлы и Кубы, которые якобы по американским лекалам шатают проамериканское правительство в Чили. Разумеется, если режим Пиньеры в обозримой переспективе падет и левые тут снова вернуться к власти, как это произошло в Боливии, то тогда можно будет говорить, что "правый поворот" в Южной Америке потерпел крах. Но пока что можно говорить о серьезной борьбе, где попыткам США "избавить Южную Америку от социализма и коммунизма" дают решительный отпор – посадить во всех странах регионах правые правительства зависимые от Вашингтона никак не удается. А там где правые у власти, крышку бурлящего котла того и гляди грозит сорвать – массовые протесты за последний год были и против Пиньеры в Чили, и против Болсонару в Бразилии, и против Дуке в Колумбии.9 образов генерала Бакедано.Стандартная картина для 2020-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6257471.html