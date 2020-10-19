...есть и более важный, глубокий, метафизический, вероисповедный пласт. Это не просто...?») – что поневоле воскликнешь фразу профессора Стравинского поэту Бездомному: "Мало ли... это «не подвиг, а приступ шизофрении» заставил историков провести целое документальное...
...существует, судя по превосходным экспериментам профессора Дьюара со сжиженным воздухом, ...том же: мы — одно целое. Метафизические доводы, однако, не единственные доказательства...находитесь в состоянии расщепления личности – шизофрении. Конечно, вы никогда не ...
...существование нефизических объектов и любых метафизических реалий… Открытие Де Брогли ...этого положения в космологической модели профессора Тиллера (26), которая описывает... герпесом, и последующим развитием шизофрении во взрослом возрасте учёные «Гарвардской...