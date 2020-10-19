За прошедшие сутки ситуация для армян продолжила ухудшаться.Азербайджан сейчас дочищает районы вокруг Физули (там еще 1-2 дня зачистки и сбора трофеев) и занимает руины местных сел. Также идет прощупывание обороны армян в горных районах к северу и северо-западу от Гадрута.Основные успехи достигнуты на юге у границы с Ираном – Армения фактически сдала все предгорья и большую часть границы Карабаха с Ираном. После перегруппировки войск Азербайджан сможет как продолжить движение к границе с Арменией, так и повернуть на севере, чтобы продвигаться к Лачинскому коридору. Тут у турок и азербайджанцев приятный выбор.То, что армяне удерживают северный и центральный фронт, вряд ли сильно облегчает их положение, когда у них такая оперативная дырка на юге и полноценный фронт выстроить не удается. Тут уже не до котлов и контрударов. Все это разумеется происходит во время очередного "перемирия". Азербайджан уже вовсю заговорил о том ,что надо двигаться и занимать Шушу. С наскока конечно вряд ли получится, но попытки могут последовать.В целом же, как и ожидалось, если в первые недели 2 армяне более-менее держались, то чем дальше идет война, тем сложнее становится для них обстановка – ресурсное и техническое превосходство противника постепенно сказывается, чем опять же напоминает операцию Турции в Африне.Пашинян продолжает призывать хоть кого-то к признанию Арцаха, но сам этого почему то не делает. Поэтому эти призывы по сути уходят в пустоту.Российские источники сообщают, что в Карабах отправили новую порцию сирийских боевиков. Разумеется, это характерный маркер – боевые действия будут продолжаться, а значит нужно новое пушечное мясо, так как старое изрядно потрепало при прорыве линии обороны армян на границе.Полезная карта. Красными кружками отмечены заброшенные населенные пункты, в которых никто не живет.Видео из центра Физули. Города по сути и нет.Еще трофеи взятые азербайджанцами в районе Физули.И еще.Поражение азербайджанской колонны.Армяне что-то подбили из ПТУРа.Сирийские боевики в азербайджанской форме где-то на южном фронте.Упавший азербайджанский FH-98 (дальний родственник Ан-2)Репортаж Anna News из Мартакерта. Показано, что там на самом деле разбомбили. Армяне заявляли – госпиталь. Азербайджанцы – склад ГСМ.Видео с Худаферинского моста, докуда азербайджанская пехота дошагала еще вчера.Похороны пилота ВВС Азербайджана.Разгон митинга пантюркистов в Иране.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6256921.html