Гордость и стыд
16:06. 19 октября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Результаты опросы "Левады" на тему гордости и стыда граждан РФ.
Согласно опросу – большинство граждан более всего стыдится распада СССР, более всего гордится собственной историей и прошлым, а основной скрепой общества является Великая Отечественная Война.
Отдельно стоит отметить "Авторитет русской интеллигенции" на уровне стат.погрешности. Интересно, снова народ не тот? Или интеллигенция не та?
В целом результаты опроса не удивили, если бы в такой опрос еще бы добавили про лидеров страны за XX-XXI век пунктик, то там неизбежно победил бы Сталин.
Относительно взгляда в прошлое и гордости им, то это не удивительно, ввиду отсутствия образа будущего, которое должно было бы формировать государство, но в силу отсутствия гос.идеологии и ясных целей в будущем, население засматривается на прошлое, где есть ясные и понятные ориентиры – ВОВ, космос, сверхдержава, Сталин, социальная справедливость и вот это вот все. Борьба с проклятым советским прошлым в этой связи выглядит весьма упорото, так как те, кто не смог предложить каких-то высших целей для народа, пытаются топтаться на тех, кто смог.
Гордость.
Стыд.
https://www.levada.ru/2020/10/19/gordost-i-identichnost/ – цинк