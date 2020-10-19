Эрдоган прекрасно понимает, что отвечать Путину нечем. Все его ближневосточные и африканские авантюры целиком и полностью зависят от Турции. Прервав хотя бы на время снабжение Хмеймима, Эрдоган поставит их на грань катастрофы. Причем сразу. И никаких вариантов вырваться из этого капкана у Путина теперь нет. Хотя о нем, сирийском капкане, говорили куда как более умные люди, чем Путин, и достаточно давно. Но власть попала не только в сирийскую западню, она заложник выбранной модели обворовывания страны, когда все внешнеполитические авантюры подчинены одной-единственной цели - защитить маршруты транспортировки и рынки, на которых власть сбывает краденое у страны и народа. Вкладывать в Россию она не может - экономика убита ими самими . Поэтому Россия прочно заражена вирусом "голландской болезни", когда зависимость от биржевой коньюнктуры на сырьевые товары у бюджета страны тотальна. А модель Путина - это приватизация бюджета, из которого и кормятся все его дружки. Тупик и замкнутый круг, из которого режим вырваться не в состоянии, так как смена модели автоматически приведет к удалению всей нынешней касты и из политики, и из экономики. Чего она, понятно, совершенно не хочет.