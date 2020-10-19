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Эрдоган создал угрозу для России

14:46. 19 октября 2020 276 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

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Президент Турции Реджеп Эрдоган разжигает по периметру России конфликты, которые не только бьют по интересам страны, но и создают для нее внутреннюю угрозу. Он подтолкнул Азербайджан к войне в Нагорном Карабахе, пообещал поддержать целостность Украины новейшими беспилотниками и публично заявил своему «партнеру» в Кремле: «Турция не признавала и не признает аннексии Крыма». Подобную дерзость Эрдоган может себе позволить: стратегическим просчетом Владимира Путина было тянуть газовую инфраструктуру через Турцию и делать из недружественной страны «южные энергетические ворота» в Евросоюз. Путин рассчитывал поставить Турцию в зависимость от российского газа, но получилось все ровно наоборот. Теперь любой резкий шаг Кремля обнулит вложения на десятки миллиардов долларов, и Москва вынуждена договариваться и уступать новому турецкому «султану».

Эрдоган переиграл Путина на всех направлениях

 
  • Когда Россия затевала строительство «Южного потока», позднее переименованного в «Турецкий», многие эксперты говорили о том, что России не стоит делать ставку на Турцию в качестве транзитной страны для российского газа. Политологи и отраслевые эксперты подчеркивали – рисков для экспорта газа в Европу через Турцию будет гораздо больше, чем через Украину. Но российская власть не прислушалась.
  • Не прошло и полугода после запуска долгожданного «Турецкого потока», как  Турция остановила «Голубой поток» и «Турецкий поток» в мае и июне 2020 года. В результате этого импорт российского газа в страну остановился на отметке 4,7 млрд кубометров – это на 41% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.
  • Следующим шагом турецкое руководство через Болгарию решило затянуть завершение «Турецкого потока», чтобы Россия не смогла поставлять газ непосредственно в ЕС и все «потоки» заканчивались в Турции. Предусмотрели в Анкаре и то, что контракты с «Газпромом» закончатся в 2021 году, а значит, есть возможность существенно сбить цену. Более того, турецкие бурильщики нашли крупное месторождение газа в Черном море. Сначала его объемы оценивались в 320 млрд кубометров, но через время Эрдоган объявил об увеличении запасов до 405 млрд и начале разработки в 2023 году.
  • Параллельно с этим Турция сменила ключевого поставщика газа в страны – вместо России им стал Азербайджан, с которым турки, по их собственным заявлениям, «один народ». Полноценный запуск TANAP-TAP – Транс-Анатолийского и Транс-Адриатического газопроводов от азербайджанского месторождения «Шах Дениз» через Турцию в Евросоюз дал возможность Эрдогану избавиться от газовой привязки к России. Более того, он повысил свой статус игрока – теперь он подает Турцию в качестве страны, которая поможет Евросоюзу снизить зависимость от России и Норвегии.
  • Все это бьет по российскому газу как геополитическому оружию. Кремль лишается способа навязывать свои условия и сам попадает в зависимость от транзитных стран. Именно эти страны могут контролировать финансовые потоки, и Турция вряд ли пренебрежет подобной возможностью, когда ей это будет нужно.
  • Также Турция поступила и с российской нефтью – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране STAR отказался покупать топливо в России. Закупки переключены на арабские страны, а Москва лишена привычных для нее рычагов влияния на турецкую политику. Это, в конечном счете, и развязало Эрдогану руки, который, отреагировал на дестабилизацию Белоруссии и Киргизи, и сразу же начал наступлением по всем фронтам.
  • С его подачи с новой силой разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Он буквально парализовал Россию: Путин не может поддержать Армению, поскольку тогда он окончательно отдаст Азербайджан под крыло Турции. Не может он и поддержать Азербайджан, так как тогда Армения уйдет на Запад. Не в состоянии Путин и остановить Турцию – от нее зависит будущее газовых потоков России.
  • Тем временем Эрдоган усиливает напор на Кремль: в Азербайджане, прямо на границе с Дагестаном, он создает базу диверсионной борьбы с привлечением сирийских боевиков. Это основа для террористического шантажа России, говорят эксперты. Более того, он подписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о совместном производстве беспилотников и обещает ему азербайджанский газ.
  • России нечем ответить на турецкие беспилотники, которые выпускаются на основе технологий британской фирмы EDO MBM. Военные дроны Турции – одни из лучших в мире и делают турецкую армию армией XXI века. Особенно отчетливо это видно сейчас в Нагорном Карабахе, где Азербайджан использует турецкие беспилотники, а Армения пользуется российской военной техникой. Точно так же может выглядеть конфликт на Донбассе в самое ближайшее время.
  • Но при этом Турция еще и единственный член НАТО, сумевший заполучить последнюю российскую разработку – зенитные ракетные системы С-400. Турецкая армия успешно испытала их 16 октября и овладела «секретной» технологией России. В «Рособоронэкспорте» отказались от комментариев по этой теме, поскольку это было «оскорблением международного статуса страны», подчеркнули эксперту. Однако Эрдоган знает, что делает – он посылает еще один сигнал Путину о своем превосходстве и давит на болевые точки России. Россия в ответ надавить не может – стране нечего противопоставить Турции ни на одном из фронтов.
  • Мы все время уступали туркам — простили сбитый ими в Сирии наш Су-24 и гибель летчика, простили убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова. По сути, военно-политическую стратегию , геополитику, — мы разменивали на базарную тактику, на надежды на некую финансовую прибыль.

  • Эрдоган взял н на крючок и атомной электростанцией «Аккую». Власть  серьезно просчиталась с турками — именно потому, что коммерческие интересы у неё превалировали над геополитическими. В результате, Россия оказались в нынешнем положении. 

  • Эрдоган прекрасно понимает, что отвечать Путину нечем. Все его ближневосточные и африканские авантюры целиком и полностью зависят от Турции. Прервав хотя бы на время снабжение Хмеймима, Эрдоган поставит их на грань катастрофы. Причем сразу. И никаких вариантов вырваться из этого капкана у Путина теперь нет. Хотя о нем, сирийском капкане, говорили куда как более умные люди, чем Путин, и достаточно давно. Но власть попала не только в сирийскую западню, она заложник выбранной  модели обворовывания страны, когда все  внешнеполитические авантюры подчинены одной-единственной цели - защитить маршруты транспортировки и рынки, на которых власть сбывает краденое у страны и народа. Вкладывать в Россию она не может - экономика убита ими самими . Поэтому Россия прочно заражена вирусом "голландской болезни", когда зависимость от биржевой коньюнктуры на сырьевые товары  у бюджета страны тотальна. А модель Путина - это приватизация бюджета, из которого и кормятся все его дружки. Тупик и замкнутый круг, из которого режим вырваться не в состоянии, так как смена модели автоматически приведет к удалению всей нынешней  касты и из политики, и из экономики. Чего она, понятно, совершенно не хочет.

  • Слабеющая на глазах Россия уже не может контролировать ближние подступы, а потому на них приходят другие - и у них свое собственное видение "нового порядка" на этих территориях.

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/erdogan_zagnal_putina_v_ugol_i_sozdal_ugrozu_dlya_rossii/

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 17454 12524
    Владимир 19 октября 2020 в 15:25

    ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ НЕИЗБЕЖНА?
    https://youtu.be/EP53EcrKjtU

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    0
  • 15071 9017
    Maleos 19 октября 2020 в 15:34

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  • 23554 2820
    Русофил 19 октября 2020 в 15:45

    Серый теперь денешку и от армян берёт ))
    Страшный Эрдоган напал на его спонсоров.
    Скорее завалить его трупами русских мальчишек.
    Серому копеечка

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  • 722 322
    serjoza 19 октября 2020 в 15:55

    ВСе верно,Наш Путин гениален.А главное Время вперёд!!!Скоро все будем в шоколаде..слава Путину и Лаврову.

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  • 722 322
    serjoza 19 октября 2020 в 15:57

    Это что опять Ленин или сталин виноват?или резиновые галоши-которые Путин и сейчас выпускать не в состоянии

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  • 3583 2737
    Игорь 19 октября 2020 в 15:59

    Ничего вова туркам не пропедалил он выкормил мы все выкормили из турции очередного монстра и этот монстр задаст копоти всем а вова типа выплывет в мутной воде. Вова может и выплывет но без союзников которых кинул как лохов.

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    • 3819 3201
      sergejИгорь 19 октября 2020 в 16:33

      А кто союзники то ? Армения , что ли ? И чем они как союзники помогли России за последнее время ???

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      • 3583 2737
        Игорьsergej 19 октября 2020 в 17:03

        Тут ребята очень гибкие с отбитой памятью давайте не будем спорить сейчас месяц подождем через месяц тут напишут кто кому друг и чем полезен. Возможно вы же и заговорите по другому. Но зафиксируем позицию вы ставите знак равенства между армянами и азерами я говорю что армяне наши союзники а азеров теперь увидим только в прорезе прицела так мы их нагнули за тридцать лет.

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        • 3819 3201
          sergejИгорь 19 октября 2020 в 17:18

          Давайте посмотрим , что будет .Но есть еще версия , когда вопрос с Карабахом будет решен ( в пользу Баку.. я так думаю ..) , Алиев через некоторое время( возможно не один год ) попытается вылезти из под Эрдогана …но не тут то было, Эрдоган парень настойчивый и упорный .. как в Сирии например … И Тут у Алиева снова возникнет желание дружить с Россией , потому как дружба с Турцией ему болезненно натрет … ( что нибудь ) Сомневаюсь я что Эрдоган не потребует плату за услугу по Карабаху …

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  • 3819 3201
    sergej 19 октября 2020 в 16:15

    С Эрдоганом можно и нужно было решить все противоречия и давно , не так уж и силен этот ” бесноватый паша” …Россия это не Сирия , к тому же у него самого много слабых мест . Но для этого Путин должен перестать его поддерживать и заняться серьезно этим вопросом , на что похоже он уже не способен …
    А это значит , что столкновения с Турцией вполне возможны , даже если Путин этого и очень не хочет …и пытается всячески задобрить турков , но аппетит у них от этого только разгорается ..

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