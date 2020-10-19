В начале октября, по случаю 30-летия воссоединения Германии, в городе Дессау-Рослау, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, установили памятник Михаилу Горбачёву. На его открытии присутствовали представители местных властей и посольства РФ в Германии. Это не первый памятник Михаилу Сергеевичу в Германии — есть ещё бюст в Берлине, установленный перед зданием, принадлежащим медиаконцерну Акселя Шпрингера (Axel Springer SE), издающим, помимо прочего, самую популярную в Германии газету Bild. Берлинский Горбачёв является частью композиции из трёх бюстов под названием «Отцы единства»: бюсты Гельмута Коля, Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачёва.

— Всё очень логично. Германия помнит своих благодетелей. Ибо не было бы в СССР Горбачёва — не было бы нынешней единой Германии. Не было бы её претензий на доминирование в Европе, то есть политическое будущее немцев оставалось бы ничтожным.

— Тот факт, что Горбачёву поставили памятник в Германии — лишний раз говорит о том, что для Германии этот человек сделал намного больше, чем для России. Горбачёв действительно способствовал созданию единой новой Германии. И это ещё одна тайна, ведь он сделал это вопреки англосаксам. А это значит, что у немцев было на него нечто, чего он боялся больше, чем англосаксов.

Перестройка была и глупостью, и изменой. Сам тот факт, что наверху властной пирамиды Советского Союза в последние десятилетия его существования оказывались такие ничтожные персонажи, как Шеварнадзе, Горбачёв, Яковлев означает, что система полностью деградировала. Самого Горбачёва, безусловно, вели определённые силы. Сейчас появляется всё больше сведений, что вели его люди калибра Питовранова и Бобкова. Это был такой чекистский кластер, (куда, конечно, входила и часть номенклатуры), которому в середине 70-х годов понадобились такие недалёкие фигуры-ширмы, на которых имелся компромат (напомню, что прозвище Горбачёва в Ставропольском крае было «Миша-конвертик»). Вот этих управляемых людей выдвигали на первый план, и с их помощью планировали изменить социально-экономический строй — то есть превратить власть в собственность. Но я глубоко убеждён, что ни Бобков, ни Питовранов, ни Андропов, ни уж, тем более, Суслов не собирались ломать Советский Союз. Они хотели изменить соотношение сил между Госбезопасностью и Партией, изменить строй. Но вышло, как вышло. Строй был тесно завязан на систему власти КПСС, рухнула КПСС — рухнула и система.

Вот в рамах этого заговора, полагаю, существовал другой, внутренний заговор, и там были люди, которые работали на Запад, и которые поставили задачу максимально ослабить, а, при случае, и разрушить Советский Союз. Это классический сценарий: заговор внутри заговора… И вот тут такие банальные фигуры, как Горбачёв оказывались очень к месту. Сначала его действия определялись очень низким интеллектом, фанфаронством, его самоуверенностью и полной психологической зависимостью от волевой, но недалёкой супруги. Однако, полагаю, уже в 1988 году он всё понял. Даже ему стало ясно, к чему дело идёт, но выскочить из этой колеи он уже не мог — мужества не хватало, он человек был слабовольный и трусливый. А выскочить — это же масса компромата и позор, а от власти он уходить ни в коем случае не хотел. Вот с этого момента — уже прямая измена, которую он потом пытался объяснить тем, что хотел разрушить коммунизм. Конечно, никакой коммунизм он разрушать не хотел, он хотел карабкаться по лестнице. И если люди типа Горбачёва шли вверх — значит, советская властная иммунная система уже находилась на последнем издыхании.

Предательство, которое совершил Горбачёв, было предательством не только Советского Союза, это было предательство всей социалистической системы и отдельных её деятелей: Хонеккера, Ярузельского, Наджибуллы… Действия Горбачёва в 1989-90 годах показали всем восточно-европейцам, что Москва сдаёт своих союзников. Сначала горбачёвская команда сдала соцлагерь, Варшавский договор и СЭВ, а потом уже – Советский Союз. Само объединение Германии лишний раз показывает, что у немцев национальные чувства не очень сильны. Западные немцы ограбили восточных как чужаков, как унтерменшей. И это тоже было сделано с подачи Горбачёва, которому ничего не стоило спасти Хонеккера. Немцы пошли бы на любые условия, но ему было плевать на Хонеккера, он спасал только свою шкуру.

Иными словами, в 1980-е годы в управленческом плане система деградировала настолько, что в ней не осталось здоровых сил, способных остановить эту тенденцию. И не важно, что Горбачёва пихала какая-то команда — не оказалось антидота, контрбаланса этой команде, вот в чём дело. Строй сгнил. Сгнил с головы. И думаю, что за последнее тысячелетие не было в России худших предателей, чем Горбачёв и Ельцин. Горбачёв предал страну, которая была могущественной в научно-техническом и военно-промышленном плане. Сгнила система управления, и он эту страну сдал. Ну, а Ельцин довершил. Поэтому Горбачёв и Ельцин навсегда останутся в нашей истории как худшие предатели.

Фурсов Андрей Ильич (р. 1951) – известный русский историк, обществовед, публицист. В Институте динамического консерватизма руководит Центром методологии и информации. Директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия). Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/dlja-germanii-gorbachjov-sdelal-namnogo-bolshe-chem-dlja-rossii-120457