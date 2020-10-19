Сообщают, что в Москве пройдут прямые переговоры Алиева и Пашиняна. Без Эрдогана, но при посредничестве России. Алиев и Пашинян уже подтвердили, что готовы к таким переговорам в Москве, которые ранее проводились на уровне глав МИД Армении и Азербайджана.Россия продолжает настаивать на сохранении своей привычной роли главного закавказского арбитра, которую поставил под вопрос "друг Реджеп", отказываясь допускать Турцию в привычный Москве переговорный формат, где она традиционно мирила Армению и Азербайджан без дополнительных "посредников".Затягивание войны, вполне естественно подрывает эту роль России и усиливает позиции Турции, которая собственно и подталкивает Алиева к продолжению наступления, что облегчается тем, что Москва не очень спешит вписываться за текущий режим в Ереване. Поэтому Москва разумеется заинтересована в приостановке боевых действий, чтобы лишить Турцию возможности продолжать попытки активно влезать в российскую сферу влияния, хотя и без Карабахской войны, роль Турции в Закавказье по итогам этой войну возрастет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6258128.html