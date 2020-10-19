1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
16:21. 19 октября 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Борис Максимович Косарев (1911—1989) — советский фотокорреспондент, в 1930-е — 1950-е годы — официальный правительственный фотограф, автор снимков с Ялтинской конференции, фотографий советских руководителей.
Работал практически на всех мероприятиях на Красной площади. Собрал большую галерею фотопортретов и жанровых сцен из жизни советских руководителей, начиная от Хрущёва, заканчивая Брежневым и Андроповым. Среди деятелей искусства на фотоработах отмечены Шолохов, Солженицын, Ростропович, Бондарчук, Плисецкая.
Долгие годы работал фотокорреспондентом в Агентстве Печати Новости, ТАСС, Известия, и др.
В последние десятилетия публиковался в журналах «Огонёк», «Советское фото», в газетах издательства «Правда», «Пионерская правда», «Сельская жизнь» и др.
1950-е. После дождя. Угол Манежной площади и Охотного ряда. Манежная площадь
1950-е. После дождя. Пешеходный переход. Манежная площадь
1950-е. После дождя. Угол Манежной площади и Охотного ряда
1950-е. После дождя. Охотный ряд
1957. Демонстрация
1957. Японцы на параде на Красной площади
1957. С демонстрации. Кремлевская набережная
1957. После демонстрации. В гостях
1950-е. Красная площадь, закат (этюд)
1950-е. Красная площадь. Вечерний обход
1950-е. Москва строится. Юго-запад
1950-е. Отъезд поезда
1950-е. Бригада идет в цех
1950-е. Диспетчер