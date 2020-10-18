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В России открыто УКРАИНОзамещающее месторождение

22:17. 18 октября 2020 145 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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В названии этого ролика нет ошибки. В России, действительно, открыто крупнейшее в стране месторождение стратегического сырья – каолина, главным поставщиком которого до сих пор является Украина. Но если копнуть глубже, то событие может избавить нас от импортных поставок и другого очень важного материала. Об этом и не только – в сегодняшнем выпуске.

00:00 Вступление
00:29 Это открытие!
02:00 Время новостей
03:28 Общая картина
05:10 Про бокситы
06:38 А если война?
07:57 Это тоже открытие!
09:31 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_AFfyL2CGG8

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