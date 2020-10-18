Мир всё более технологичен, то, что вчера казалось фантастикой, уже реальность. Многое радует, поскольку наши возможности на производстве, в быту, на отдыхе возрастают, больше комфорта. Но всегда ли каждый из нас задумывается о последствиях использования тех или иных новых приборов, аппаратуры, оборудования, снаряжения – последствиях не только этического характера (например, гаджеты мешают живому общению), но и связанных со здоровьем? Что происходит? Какие подстерегают опасности?

– Юрий Борисович, в июле у нас («ЛГ», 2020, № 29) была опубликована беседа с видным радиобиологом Олегом Григорьевым по теме сетей 5G. Помимо квалифицированного разъяснения ситуации учёный сделал ряд выводов. Например: «Россия, на мой взгляд, пока идёт по худшему из сценариев, так как не сдерживает, фактически не регулирует использование сотовой связи». Он упомянул ваше имя как одного из самых авторитетных специалистов мира в этой сфере. Мой первый вопрос: почему так происходит и кем навязан «худший сценарий»?

– Трудно сказать, что это навязано. Это вообще ситуация, которая во многом не контролируется, пущена на самотёк. Вот скажите, кто разрешил в каждом вагоне столичного метро установить вайфай?

– Наверное, власти, может быть, даже не сознавая, что это влечёт за собой.

– Ситуация выглядит, скорее всего, так: кто-то, кто ратовал за эту идею, пришёл в нужный кабинет с письмом, содержащим просьбу разрешить установку вайфай-сети в метрополитене для удобства наших дорогих пассажиров. При этом к науке не обращаются ни тот, кто принёс письмо, ни тот, кто его рассматривал и принял решение. Что в итоге? 4G на всех линиях столичного метро уже сегодня. Замечательно? Многие считают, что именно так. И, конечно, очень удобно. Можешь звонить из-под земли и читать новости прямо в вагоне. Высший класс!

А по уму нужно совершенно по-другому! Позвонил от входа в метро или перед тем, как ступить на эскалатор, и поехал, напрочь забыв про смартфон. Почему? Всё станет понятнее, если представить, что надо ехать, допустим, от «Тушинской» до «Выхино», порядка сорока минут. Почти час человек проведёт фактически под облучением. Либо «Ватсап» у соседа включён, либо ктото разговаривает по смартфону, либо кто-то в игры играет. Рядом дети, беременные женщины, старики, которые не пользуются такими аппаратами. Но достаётся всем. Человек наберёт за поездку, а многие ездят ежедневно, немалую, в общем-то, дозу.

Можно ли по-другому? Можно. В Швейцарии недавно поставили вопрос об изменении законодательных документов в этой сфере, готовится федеральный референдум. Наверняка появится новый закон. После его принятия предполагается, например, довести электромагнитное поле в жилых квартирах до… нуля. Зачем? А дело в том, что сейчас электромагнитное поле пронизывает жильё большинства из нас все 24 часа. Человек просыпается, завтракает, отдыхает после работы или учёбы в этом самом поле, пребывает под излучением и набирает дозы, которые могут привести к разным заболеваниям, особенно у детей. И так во всех развитых странах.

– Мы ведь тоже в их числе…

– Недавно я попросил измерить профессиональной аппаратурой электромагнитное поле у себя за окном, которое выходит на Ленинградский проспект. А у меня седьмой этаж, какая-никакая высота. Оказалось, за окном десять микроватт на сантиметр квадратный. Что это такое? Это утверждённый ещё в 1984 году уровень, который является максимально возможным для всех излучающих устройств, не несущим опасности здоровью. Сюда входят теле- и радиовещательные системы, радиолокация, мобильная связь… Всё в сумме не должно превышать десятку. В квартире у меня восемь – и это за двумя стеклопакетами. Так вот представьте, на что замахнулись швейцарцы. На нуль. Превосходная цель! Это во имя людей, их здоровья и жизней.

Если говорить о взрослых, то десятка, да, это более-менее приемлемо. Если же брать ребёнка, это уже перебор. Я подсчитал, что ребёнок или подросток, который ходит в школу, а также находясь дома, на прогулке, в транспорте, получает облучение за день примерно 198 микроватт на сантиметр квадратный. Это значит, что около 0,24 ватта вкачивается в растущего человека, в его мозг ежедневно. Даже если он сам не пользуется мобильным телефоном (например, ребёнку два года), это всё равно может привести к развитию онкологии.

– Что же делать? Радиобиолог Григорьев говорил мне, в частности, что одежда нового типа помогает ослабить влияние облучения.

– Здание каждой школы должно быть обработано определённой краской, которая будет отражать электромагнитную энергию, на стекле должны быть специальные, её отражающие прозрачные плёнки, стены в классах также следует покрывать специальной краской, поглощающей электромагнитную энергию. Ребёнку нужно носить куртку, брюки, которые имеют два слоя, причём нижний должен быть помехой для проникновения облучения. Можно добиться высокой степени защищённости. Японцы, кстати, уже выпускают такую одежду, их ребятишки её носят.

– Вернёмся к Швейцарии, которая, как я понял, подаёт хороший пример.

– Если не вдаваться в детали, можно констатировать: принятие новых законов в Швейцарии приведёт к тому, что мобильный телефон там будет работать только в открытом пространстве. А как у нас? В 2018 году в Москве и Московской области от проводных телефонов отказались 170 тысяч абонентов, год спустя – уже 190 тысяч. Всё теснят смартфоны.

– Добрый старый телефон уходит как класс. Чтобы его вернуть, нужно менять психологию людей, всю разъяснительную работу с населением, всю отрасль связи. То есть менять государственную политику в этой сфере. Вносить изменения в национальные программы развития. А, скажем, на ТВ, в интернете рекламу сетевых жёлто-чёрных компаний дополнять социальной «антирекламой» – можно и с добрым юмором. Разве не так?

– Я уверен, что будущее за проводной телефонией, если, конечно, человечество захочет выжить. И другие шаги возможны. Например, во Франции правительство заставляет компании делать телефоны с меньшим уровнем излучения. Это влечёт за собой снижение его уровня и со стороны базовых станций. Вся атмосфера становится более безопасной.

Если в России будет внедряться сеть 5G при существующих условиях – а у нас базовые станции располагаются в 500 метрах друг от друга с определённым уровнем излучения, – то новый диапазон приведёт к тому, что человек будет постоянно находиться под ещё более сильным облучением. И тогда не надо удивляться, что ежегодно 300 тысяч человек работоспособного населения у нас умирают из-за онкологии. Это во многом следствие подобного облучения.

Ещё раз хочу сказать о детях. Вот двухлетний ребёнок. Он особенно уязвим перед облучением, малышам особо грозят опухоли, не только доброкачественные.

– Но этого будто бы нет. Через пару дней после выхода в «ЛГ» беседы с Григорьевым прошла информация, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о планах развития уже сетей 6G, хотя первоочередной задачей назвал внедрение сетей пятого поколения. Также сообщалось, что в конце июля первой компанией, получившей у нас лицензию на оказание услуг в формате 5G, стали «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Там отметили, что первыми пользователями новой сети станут крупные предприятия и бизнес. Похоже на поговорку: собака лает – караван идёт. Любые опасения – побоку, главное – делать деньги, ничего личного. Так получается?

– Абсолютно так. В моей книге «Мобильный телефон и здоровье» (5-е изд., переработанное. – М.: ИД «Библиоглобус», 2020. – Ред.)*( есть приложение – ряд публикаций из зарубежных СМИ. В одной из них, из Швеции, есть важная информация. Оказывается, двести видных учёных и врачей подготовили там заявление с требованием провести независимые всесторонние исследования по поводу технологии 5G и только по их завершении принимать решение – внедрять или нет. А у нас даже не задумываются об этом, речь ведётся уже о 6 G. Но в таких случаях надо всё взвешивать. Приведу пример. Я получил недавно письмо с просьбой создать аппаратуру для одной из горячих точек. В чём замысел? Он возник на основе ситуаций, характерных не только для этого региона. Вот идёт военная колонна, нередко всякое хулиганьё начинает бросать в неё камни, бутылки, всё, что есть под рукой. Меня просят создать аппаратуру в диапазоне 900 гигагерц на твёрдотельных элементах. Что это даёт? Если её включить, то на немалом расстоянии от колонны (примерно 100 метров) будет создана очень неприятная атмосфера для живого существа. Человеку будет казаться, что его словно кусают или мучают слабым током.

– Весьма жёстко!

– Конечно. А как с вандалами поступать? Их жизням, кстати, ничто не будет грозить, это профилактика. Но я говорю о современных технических возможностях и необходимости ясно сознавать, что и кому может пойти на пользу и что во вред. Достижениями науки и техники надо распоряжаться здраво, как сейчас говорят, без фанатизма.

– Так возьмётесь ли вы за создание антивандальной страшилки? Если да, то почему?

– Во-первых, такое устройство нужно иметь. Но я не возьмусь за его разработку, поскольку профиль того института, где я сейчас работаю, не связан с этой тематикой. Хотя разработка реальна. 900 гигагерц для нас сейчас не представляет большой сложности. При этом надо иметь в виду, что чем выше частота, тем меньше проникновение в организм человека, влияние поверхностно – лишь, как я сказал, как бы покусывает.

– Но мы говорим о вещах более опасных. В связи с этим хочу заметить, что после выхода нашей беседы с Олегом Григорьевым некоторые читатели и мои коллеги упрекали нас в том, что мы, дескать, обтекаемы в оценках, не отвечаем прямо на вопрос: так опасны для здоровья людей и будущих поколений сети типа 5G или это преувеличение? Как бы вы ответили на этот вопрос?

– Сошлюсь на то, что Международное агентство по исследованию рака назвало радиочастотный спектр канцерогенным. Таков же и мобильный телефон. То есть он способствует появлению опухолей, в том числе злокачественных. Если сам спектр канцерогенен, то появление новых систем в радиочастотном спектре априори будет таковым. В любом случае, если совсем просто: всё это вещи вредные. Самое главное – культура пользования мобильными телефонами. «Мама, я буду дома через полчаса» – вот так, если уж совсем образно, будет вполне нормально. Долгие беседы – вред здоровью. Нет никаких сомнений.

– Понятно. Научно-технический прогресс не остановится, будут новые открытия, изобретения и их применение. Чего надо избегать? Каким должно быть взаимоотношение в цепочке «наука – власть – практическое внедрение научных достижений – общество»? И, возьмём шире, не погибнет ли планета, если различные игроки на мировой арене будут исходить только из эгоистичных принципов, продолжат жёстко конкурировать, не учитывая перспектив будущего?

– Конечно, прогресс не остановишь. Но есть ряд стран, например Австрия, где пока решением правительства начисто отказались от использования 5G. Похожей была картина во Франции. Там президент Макрон сначала согласился, что надо провести исследования, как всё это влияет на климат, здоровье людей, а потом что-то делать практически. Но потом уступил, дал обратный ход: мол, надо внедрять 5G. У нас ситуация ближе к французской. Могу сказать просто: если существовали 2, 3, 4 G, а теперь добавилась пятая, то излучение как было, так и будет. Существенно меняются пропорции. В связи с этим надо менять законодательные документы. Они ведь были разработаны, когда ещё не было мобильной связи. Всё это создаёт почву для неразберихи и отсебятины в угоду якобы удобств, а на деле – для достижения иных целей, включая, конечно же, рост прибыли различных компаний. В тех же США, в Канаде, Японии уже отошли от стандарта 10 микроватт на квадратный сантиметр в сторону 200, даже 1000 микроватт. Я вам уже сказал, что десятка и чуть больше воздействует на детей, а тут двести или тысяча. Почувствуйте, как говорится, разницу.

То есть, повторюсь, мобильники вредны. Опять и опять – культура. Не по 5 часов, как говорят многие наши девочки и женщины. Учёные, которые занимаются мозгом, мне сказали: один разговор может длиться не более пяти минут. А за сутки – не более получаса. Это не страшилка, а данность. Только тогда можно прожить подольше без ненужных хворей.

– Беспечность часто губительна.

– Когда я был замминистра связи СССР, сатирик Михаил Задорнов попросил меня помочь установить ему проводной телефон на даче в Юрмале. Я попросил его обратиться к нам с письмом, его рассмотрели (телефонное право было тогда не в чести). Оказалось, там не было линейных сооружений телефонии. Задорнов решил ухватиться за появившуюся мобильную связь, и, как человек состоятельный, взял тариф типа «говори сколько хочешь». А последствиями не озаботился. Потом выяснилось, говорил он подолгу. Неожиданно для многих – ведь он был физически здоровым человеком – у него диагностировали рак мозга.

– Да, он был другом нашей редакции. Все были удивлены, как быстро сгорел…

– Недавно состоялся Второй международный форум онкологии и радиологии. На нём, в его документах прямо говорится о такого рода последствиях злоупотребления мобильной связью.

– Важно, что звучат предостережения. Но, как мне кажется, что-то мешает учёным объединиться, предложить реальную программу вхождения в завтрашний день, выработать неотложные меры.

– Хм… Вернёмся к вагонам нашего метро. Мы знаем, что вайфай там небезопасен. Разве учёные не говорят об этом, как и о другом подобном? Говорят. Предупреждают о последствиях бездумного использования 5G и других достижений. Больше вопросов не к учёным, которых всегда можно в чём-то упрекнуть, а к властям, бизнесу, который должен быть более ответственным, думать не только о барышах. Фактически индифферентно на этом направлении Министерство здравоохранения. Много вопросов и к каждому человеку в отдельности. Всё зависит от его воли, умения поменять для начала уклад своей обыденной жизни.

От редакции. Этой беседой «ЛГ» начинает цикл публикаций в рамках рубрики «Здоровье нации». Ждём участия читателей. Какие темы вас интересуют, дорогие друзья, что могли бы подсказать?

Москва покрыта сетью базовых станций – их более 10 000, удалённых одна от другой примерно на 500 м. При внедрении новых поколений связи (5G, 6G) расстояние между ними не должно превышать 100 метров. Нам остаётся лишь умножить цифры…

В ЧЁМ ПЛЮСЫ 5G?

Поясняет старший бизнес-консультант Huawei в РФ Игорь Акулин:

– Во-первых, высокая скорость. Во-вторых – огромное число подключений – даже в LTE (4G) подключений на соту всего несколько сотен пользователей. В 5G это миллион подключений на квадратный километр. Кроме того – высокая надёжность и низкая задержка. В единицы миллисекунд сигнал должен проходить весь путь. Это важно в телемедицине, работе с роботами или при дистанционном управлении автомобилем. И это далеко не всё.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Юрий Борисович Зубарев – советский и российский учёный, крупный специалист в области связи и информатики, криптографической защиты, радиосистем передачи, телевизионных систем, член-корреспондент РАН (1997). Родился 9 февраля 1938 года в Осташкове Калининской области. В 1960-м окончил факультет радиосвязи и радиовещания МЭИС, в 1964-м – аспирантуру там же, был ректором Всесоюзного заочного электротехнического института связи (1971– 1979), заместителем министра связи СССР (1979–1992). Доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ. На его счету более 500 научных работ, 24 монографии, 66 авторских свидетельств и патентов. В настоящее время – советник генерального директора ЗАО «МНИТИ» (преемник Московского научно-исследовательского телевизионного института).

Вопрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко

Может быть, ваше министерство станет инициатором и выделит финансы на комплексное исследование влияния сетей и мобильной связи на здоровье граждан? Пора знать, в частности, как они влияют на развитие онкологических заболеваний, прежде всего рака мозга.

*Эта книга Ю.Б. Зубарева вышла тиражом 500 экз. Позор для нашего общества! Было бы полезно издать её за счёт средств государства и обеспечить ею детские учреждения, школы, другие учебные заведения, библиотеки, чтобы преподаватели могли ознакомиться с рекомендациями, передать их детям, подросткам, молодёжи. Если, конечно, мы беспокоимся о здоровье нации не только на словах.

Источник: https://nstarikov.ru/v-plenu-nevidimoj-smerti-120319