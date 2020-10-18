Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла об «ультиматуме» Тихановской, а также о визите Лукашенко в СИЗО, где он встретился с лидерами белорусской оппозиции.
Хронометраж:
00:00 Вступление
00:20 Встреча Лукашенко с оппозицией в СИЗО: какие последствия?
13:34 Как действовать оппозиционерам?
16:35 Как Лукашенко спас Тихановскую?
24:05 Насколько достоверны слова Лукашенко о помощи Тихановской?
P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:
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- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
Так все-таки в СИЗО оппозиция или уголовники?