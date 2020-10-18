В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла об «ультиматуме» Тихановской, а также о визите Лукашенко в СИЗО, где он встретился с лидерами белорусской оппозиции.

Хронометраж:

00:00 Вступление

00:20 Встреча Лукашенко с оппозицией в СИЗО: какие последствия?

13:34 Как действовать оппозиционерам?

16:35 Как Лукашенко спас Тихановскую?

24:05 Насколько достоверны слова Лукашенко о помощи Тихановской?

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P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/ultimatum-tihanovskoi-i-lukashenko-v-sizo-120436