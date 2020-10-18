Нарезка азербайджанских трофеев взятых в Физули.Плюс еще.Отход армянской пехоты после атаки азербайджанской бронетехники.С учетом этого видео, а также вчерашнего продвижения вдоль границы с Ираном, линия фронта скоро приобретет примерно такой характер.После поражения в приграничном сражении, на этой территории армянам проблематично держаться, а на контрнаступление судя по всему сил нет.Репортаж из армянских окопов.Еще один.Ночное продвижение азербайджанской пехоты.Неопознанный труп рядом с Гадрутом. Армяне пишут, что азербайджанец.Убитые армяне на физулинском направлении.Армянская батарея Д-30 уничтоженная в районе Гадрута.В целом, даже по видео хорошо видно, что основные перемоги у азербайджанцев на юго-востоке. Армяне отходят и несут тяжелые потери. Где именно они смогут стабилизировать фронт, пока неясно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6255275.html