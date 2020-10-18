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Трофеи в Физули

15:58. 18 октября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Нарезка азербайджанских трофеев взятых в Физули.



Плюс еще.


Отход армянской пехоты после атаки азербайджанской бронетехники.
С учетом этого видео, а также вчерашнего продвижения вдоль границы с Ираном, линия фронта скоро приобретет примерно такой характер.
После поражения в приграничном сражении, на этой территории армянам проблематично держаться, а на контрнаступление судя по всему сил нет.






Репортаж из армянских окопов.


Еще один.


Ночное продвижение азербайджанской пехоты.


Неопознанный труп рядом с Гадрутом. Армяне пишут, что азербайджанец.


Убитые армяне на физулинском направлении.


Армянская батарея Д-30 уничтоженная в районе Гадрута.

В целом, даже по видео хорошо видно, что основные перемоги у азербайджанцев на юго-востоке. Армяне отходят и несут тяжелые потери. Где именно они смогут стабилизировать фронт, пока неясно.

Метки: азербайджан, армения, Видео, карабах, трофеи, физули

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6255275.html

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