Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2020
- 11:07 Пушков прокомментировал заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море.
- 08:00 За Карабах: ВКС России нанесли болезненный удар по Эрдогану в Идлибе (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:30 Эрдоган признал Крым украинским: что это значит?.
- 04:03 Оружейное эмбарго с Ирана снято.
- 02:00 Николай Стариков: «Запретить полёты в Турцию».
- 01:00 Эрдоган сообщил об обнаружении Турцией крупнейших запасов газа в Чёрном море (ВИДЕО).
Пушков прокомментировал заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море
Турция давно стремится превратиться в европейскую и ближневосточную газовую державу. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Турция ведет активный поиск газа и в Средиземном море, особенно после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра, к югу от которого Турция ведет собственную газоразведку», — считает сенатор.
Он уверен, что Турция намерена контролировать проекты других стран в Средиземноморье, особенно план трубопровода из Кипра в Грецию.
«В политическом сближении Анкары с Баку немалую роль играет обеспечение поставки газа по газопроводу из Азербайджана», — отметил парламентарий.
Кроме того, газовый аспект присутствует и в отношениях с Россией, добавил Пушков.
«Турция хочет превратиться в крупную газодобывающую и газоэкспортирующую державу, и вряд ли что-то ей сможет помешать», — заключил он.
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За Карабах: ВКС России нанесли болезненный удар по Эрдогану в Идлибе (ФОТО, ВИДЕО)
Новость «Русской Весны» о начале уничтожения в Сирии лагерей подготовки террористов из-за Карабаха силами ВКС РФ вызвала большой общественный резонанс. Опубликованные нашим ресурсом кадры собрали более миллиона просмотров в СМИ и соцсетях.
Напомним, что в уничтоженном лагере турецкими инструкторами и сотрудниками ЧВК велась подготовка нескольких сотен боевиков с отработкой действий бандгрупп в лесисто-гористой местности.
Два СУ-34 и два СУ-24 М атаковали семь объектов лагеря, в числе которых были пункт управления, казармы, укрытия и замаскированная военная техника.
Как отмечала «Русская Весна», поиск мест подготовки бандформирований в Идлибе для их уничтожения начался после отправки сирийских боевиков в Карабах.
Значение этой спецоперации Воздушно-космических сил России на территории Сирии оценили военные корреспонденты и эксперты.
Находящийся в Карабахе известный военкор Семён Пегов написал в своём блоге WarGonzo:
«Ну и кто говорил, что Россия осталась в стороне от конфликта в Арцахе? Да в условиях гибридных войн иногда работают совершенно другие правила. Но они работают. Удар по Эрдогану в Идлибе, в самой Турции воспринимается болезненнее, чем любые потери на карабахском фронте», — прокомментировал он материал РВ.
Глобальный контекст происходящего постарался в ответ на пост Пегова пояснить журналист ВГТРК и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев.
«Просто не все ещё привыкли к тому, что мы живем в эпоху гибридных войн и локальных столкновений.
Никакой войны фронт против фронта, армия против армии, как было во Вторую мировую, уже точно не случится.
Но многие, все еще оценивают реальность категориями „а где же удар конных корпусов, где аэропланы и боевые дирижабли“? Нигде.
В гибридных конфликтах удар наносится не только по инфраструктуре или армии, а еще и удар по зонам интересов. Иногда это вовсе даже и не бомбы. А информационные удары. Или удары по экономике.
Только надо понимать, что и против нас воюют также», — написал Медведев в своём телеграм-канале.
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Эрдоган признал Крым украинским: что это значит?
В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что всё так же считает Крым украинской территорией и намерен и дальше поддерживать крымских татар.
Зеленский остался доволен, украинские СМИ — в восторге понесли эту новость, цитируя заявление Эрдогана о том, что «Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона». Но обольщаться здесь явно не стоит.
Во-первых, было бы странно полагать, что турецкий президент скажет что-то иное в разговоре с президентом украинским. Разумеется, он напел Зеленскому дифирамбов просто потому, что так нужно. Эрдоган одно и то же говорит каждый раз, как эти двое встречаются.
Во-вторых, никто не мешает Эрдогану поддерживать крымских татар, проживающих на территории российского Крыма. Тем более, что их там в принципе никто не ущемляет — самые ущемленные в лице Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова давно вещают о «притеснениях татар» с территории Украины.
В-третьих, весьма слабо верится, что Эрдогану всерьез есть дело до Незалежной и ее процветания. У него в настоящий момент есть более насущные дела, такие как вмешательство в ливийский конфликт на стороне нелегитимного триполитанского правительства, а также в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. И Триполи, и Баку Турция поставляет вооружения и живую силу в лице наемных сирийских радикалов. И это предмет отдельного разбирательства.
Не стоит также забывать, что свое лицемерие и двуличность этот политический деятель во всей красе продемонстрировал совсем недавно, когда соловьем заливался на Генассамблее СБ ООН, рассказывая, как европейские страны-де погрязли в «жажде чрезмерной прибыли, стремлении к сосредоточению власти и сохранению колониализма».
А он сам в это время прикладывает все силы, чтобы «больше других стран вложиться в помощь пострадавшим от пандемии людям и государствам».
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Оружейное эмбарго с Ирана снято
Сегодня официально прекратилось действие оружейного эмбарго ООН против Ирана. Как и Россия с Китаем, страны ЕС также отказались его продлевать, оставив Вашингтон в гордом одиночестве.
Разумеется, остаются еще американские санкции, но для Ирана они уже не столь важны, так как теперь проблемой является лишь найти продавца, который эти санкции проигнорирует. А такие страны есть.
С 18 октября Иран может закупать современные вооружения, в том числе у России и Китая.
И Россия и Китай уже выразили заинтересованность в реализации крупных оружейных сделок с Ираном, а недовольство США объявили несущественным. Иран также заявил, что санкции США помехой не станут, а интерес к покупке современного российского (включая системы ПВО С-400) и китайского вооружения у Ирана имеется.
США конечно закатят дежурную истерику по поводу того. что весь остальной мир не понимает угрозы Ирана и будут грозить последствиями тем, кто осмелиться продавать Ирану оружие, несмотря на неудовольствие Вашингтона. Так что новые санкции против РФ неизбежны. Теперь еще и за Иран. Но впрочем, как жаловался советник по нац.безопасности Трампа, в России уже почти не осталось того, что еще не обложено американскими санкциями. Так что и "иранские санкции" Россия как-нибудь переживет. Как впрочем и Китай.
Также стоит отметить, что перед снятием санкций, заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской Революции заявил, что США обязательно заплатят за убийство Сулеймани и другие свои преступления, а могущество США неуклонно угасает во всех областях.
По его словам https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/10/17/2371025/us-has-to-pay-price-for-crimes-irgc-general, Иран никогда не забудет убийство Сулеймани и непременно ответит взаимностью, как только для этого представится возможность, нанеся удар по американцам.
Такая себе плохо скрываемая угроза убить какого-нибудь американского генерала или дипломата.
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Николай Стариков: «Запретить полёты в Турцию»
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», известный писатель и публицист Николая Стариков — о том, что должна сделать Россия для прекращения войны в Карабахе.
«После последних заявлений Эрдогана, на мой взгляд, ситуация с коронавирусом настолько усугубилась в Турции, что это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших туристов. Также эпидемия опасно развивается в Великобритании, особенно потому, что здесь вводятся санкции в адрес России.
Нужен запрет полетов в эти страны. Исключительно, как мера медицинского характера.
Ну, вы меня поняли», – заявил он в своем авторском Telegram-канале.
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Эрдоган сообщил об обнаружении Турцией крупнейших запасов газа в Чёрном море (ВИДЕО)
Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 млрд куб. м.
Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih, откуда он вел прямую трансляцию в своем Twitter-аккаунте.
По словам Эрдогана, общий размер нового месторождения составляет 405 млрд куб. м.
«Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд куб. м газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд куб. м», — сказал Эрдоган.
Найденное месторождение является крупнейшим в истории страны. Турецкий лидер также отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.
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Иран как и Турция по настоящему опасны не оружием а китайской гибкостью за любого игрока готовы играть что бы выиграть и это дает результат. Там убивали и убьют еще не одного нашего дипломата, а пиндосы взрывали и взорвут им еще не одного генерала.