Новость «Русской Весны» о начале уничтожения в Сирии лагерей подготовки террористов из-за Карабаха силами ВКС РФ вызвала большой общественный резонанс. Опубликованные нашим ресурсом кадры собрали более миллиона просмотров в СМИ и соцсетях.

Напомним, что в уничтоженном лагере турецкими инструкторами и сотрудниками ЧВК велась подготовка нескольких сотен боевиков с отработкой действий бандгрупп в лесисто-гористой местности.

Два СУ-34 и два СУ-24 М атаковали семь объектов лагеря, в числе которых были пункт управления, казармы, укрытия и замаскированная военная техника.

Как отмечала «Русская Весна», поиск мест подготовки бандформирований в Идлибе для их уничтожения начался после отправки сирийских боевиков в Карабах.

Значение этой спецоперации Воздушно-космических сил России на территории Сирии оценили военные корреспонденты и эксперты.

Находящийся в Карабахе известный военкор Семён Пегов написал в своём блоге WarGonzo:

«Ну и кто говорил, что Россия осталась в стороне от конфликта в Арцахе? Да в условиях гибридных войн иногда работают совершенно другие правила. Но они работают. Удар по Эрдогану в Идлибе, в самой Турции воспринимается болезненнее, чем любые потери на карабахском фронте», — прокомментировал он материал РВ.

Глобальный контекст происходящего постарался в ответ на пост Пегова пояснить журналист ВГТРК и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев.

«Просто не все ещё привыкли к тому, что мы живем в эпоху гибридных войн и локальных столкновений.

Никакой войны фронт против фронта, армия против армии, как было во Вторую мировую, уже точно не случится.

Но многие, все еще оценивают реальность категориями „а где же удар конных корпусов, где аэропланы и боевые дирижабли“? Нигде.

В гибридных конфликтах удар наносится не только по инфраструктуре или армии, а еще и удар по зонам интересов. Иногда это вовсе даже и не бомбы. А информационные удары. Или удары по экономике.

Только надо понимать, что и против нас воюют также», — написал Медведев в своём телеграм-канале.