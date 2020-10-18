В Минске сегодня проходит очередное шествие польско-литовской оппозиции.Народа стало еще меньше (численность можете сами оценить на фотографиях ниже), брожение продолжается вплоть до очередной стены ОМОНа, потом разворот и попытка пойти еще куда-то. ОМОН в свою очередь заранее перегораживает некоторые подходы и попутно винтит особо отличившихся – на 5 часов дня задержали уже более 60 человек. К вечеру думаю за соточку уйдут. Также задержания прошли в Бресте и Гомеле. В центре города блокируют интернет. Также в Минске делали предупредительные выстрели в воздух резиновыми пулями, когда толпа пыталась проявить агрессию. Также в центр Минска подтянули водометы. На всякий случай. В целом, все по привычной схеме. "Ультиматумы" Хуаниты никто очевидно выполнять не собирается.Вот тут есть вид на всю колонну сверху.ЗадержанияРежим Лукашенко уже настолько обречен, что бросает на подавление протеста одноногих омоновцев. Падение режима неизбежно!!!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6255591.html