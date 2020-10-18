Протесты в Минске. 18.10.2020
17:49. 18 октября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Минске сегодня проходит очередное шествие польско-литовской оппозиции.
Народа стало еще меньше (численность можете сами оценить на фотографиях ниже), брожение продолжается вплоть до очередной стены ОМОНа, потом разворот и попытка пойти еще куда-то. ОМОН в свою очередь заранее перегораживает некоторые подходы и попутно винтит особо отличившихся – на 5 часов дня задержали уже более 60 человек. К вечеру думаю за соточку уйдут. Также задержания прошли в Бресте и Гомеле. В центре города блокируют интернет. Также в Минске делали предупредительные выстрели в воздух резиновыми пулями, когда толпа пыталась проявить агрессию. Также в центр Минска подтянули водометы. На всякий случай. В целом, все по привычной схеме. "Ультиматумы" Хуаниты никто очевидно выполнять не собирается.
Вот тут есть вид на всю колонну сверху.
З
Задержания
Режим Лукашенко уже настолько обречен, что бросает на подавление протеста одноногих омоновцев. Падение режима неизбежно!!!