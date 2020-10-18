Царь Материальное Желание, действующий один в форме серии новых желаний, легко побеждается действием суждения, но Материальное Желание, поддерживаемое Привычкой, нелегко изгнать всего лишь рассуждением. Поэтому, стратегия царя Материальное Желание состоит в том, чтобы преодолеть разумные тенденции даря заманчивые воспоминания о радостях прошлых плохих привычек.

— Парамаханса Йогананда