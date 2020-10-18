... дела.Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя ...безопасностьВопрос, также связанный с образом жизни нашей цивилизации — это обеспечение... экологической безопасности жизни людей, как части биосферы. ...
...неосознанно) со своей обычной жизнью. Часто – жизнью мало чего понимающего подростка ...с непознаваемостью, вследствие чего предлагается действовать в Мире не на...разворачивать процесс осмысления и переосмысления Жизни, — наилучшим образом соответствует ...
...области. ГЛАВА 3. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ. ЖИЗНЬ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. Философские установки о... разнообразную информацию об их жизни и постепенно состыковывая малопонятные ...прямо "притягивают" к себе. Предлагаю посмотреть таблицу самоназвания грибов. Подберезовик...
....Ассоциация профсоюзов правоохранительных органов предлагает выдавать заключённым при освобождении ...финансовую подушку для первых месяцев жизни на воле, добавил Лобарев...обеспечить возможность зарабатывать деньги для жизни на свободе. «Освобождающийся ...
...Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Ведь совсем недавно, ещё несколько...вправе предать миллионы отдавших свои жизни и сдавшихся соотечественников, чтобы сейчас...превратились в рекламный продукт, который предлагает нам сейчас подмену понятий, согласно...
...центре, Системе, задающей такт жизни всего нашего организма. Теперь обеспечим... – «Проблемы вертикальной эволюции». «…эволюция жизни на физически плотном уровне происходила...я проводил в определенной последовательности. Предлагаю рассмотреть на двух примерах. ...
Царь Материальное Желание, действующий один в форме серии новых желаний, легко побеждается действием суждения, но Материальное Желание, поддерживаемое Привычкой, нелегко изгнать всего лишь рассуждением. Поэтому, стратегия царя Материальное Желание состоит в том, чтобы преодолеть разумные тенденции даря заманчивые воспоминания о радостях прошлых плохих привычек.