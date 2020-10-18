Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Когда умрёт малый бизнес? Олег Комолов // Простые Числа

13:44. 18 октября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mWPz4qayq7E

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что стало лучше при Путине?
...восемнадцати лет капитализма категорически мало, чтобы советский народ ...вариант практически оптимальный. Сепаратизм умрёт естественным путём, если чеченская...C 2002 года, когда было зафиксировано наивысшее ... Олег Вьюгин отмечал, что система власти и бизнеса ...
Душа...
...организм свой любимый, - этого мало? Очень мало, чтобы стать и оставаться ...Иначе заболеет душа, захиреет и умрёт. Останется только то, куда ты...Для бани. Бизнес. Вот скоро уже май. Вы гуляли когда нибудь по.... Всем нам. Всему человечеству. Олег Козлов. Самара.
Не учитывать в управлении фактор влияния Среды означает привести страну к краху
...будут уводить их от цели.Когда у граждан, болеющих за.... Про обычный бизнес и говорить нечего – он умрёт. На таких ...брать будут, так как денег мало не бывает. Цены вырастут,...Алексей Навальный. Главой разведки назначен Олег Калугин.Верхние два этажа на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)