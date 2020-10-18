Исторически все живое на Земле развивалось в электромагнитном поле нашей планеты. ЭМП Земли - ЩИТ для космических ионизирующих факторов.

Земной шар заряжен отрицательно, атмосфера - положительно. На высоте 100-200 км, расположена ионосфера - прослойка из положительно заряженных частиц. Электромагнитное поле Земли имеет частоту 10 Гц. Напряженность магнитного поля Земли составляет около 500 миллигаусс. Обнаружена брешь в магнитном поле Земли. Эта брешь в десять раз больше ранее предполагаемых размеров. Сквозь нее "солнечный ветер" может входить и "заряжать" магнитосферу Земли, что является причиной мощных геомагнетических возмущений. Радиоизлучение Солнца также достигает Земли. Частоты ЭМВ Солнца и галактик лежат в пределах от 10 Мгц до 10 Ггц.

Земля - это магнит, где в области северного географического пояса находится южный полюс, а в области южного географического полюса - северный. Геомагнитные (силовые линии) выходят из области северного магнитного полюса и, охватывая планету, входят в области южного магнитного полюса. Потоки заряженных частиц (электронов и протонов) от Солнца, соприкасаясь с магнитной оболочкой Земли, сжимают силовые линии со стороны Солнца и оттягивают с противоположенной стороны. Так, благодаря «солнечному ветру»у Земли появляется «магнитный хвост». Естественно, что у живых существ магнитная оболочка определяет ход биологических часов. Считается, что взаимодействие магнитного поля Земли низкой частоты с биополем человека, не только благоприятно действует на организм, но и является необходимым условием его развития и существования. Существует теория, что длительное пребывание человека более, чем на высоте 5 метров негативно сказвается на его самочувствии, и большую часть суток он должны находится в пределах 1-3 м от Земли. Магнитные возмущения могут возникать спорадически на всей планете, локально периодически в некоторых ее участках и постоянно в различных регионах, например в течение суток. В районах грозовых разрядов в атмосфере напряжённость электрической составляющей ЭМП составляет десятки, сотни, тысячи В/м при частотах, около10 Кгц. Одной из основных причин сердечно-сосудистых обострений являются возмущения геомагнитных полей, иначе сказать, изменения или градиент геомагнитного поля в течение времени. Эти изменения могут длиться от долей секунды до нескольких минут. Японским ученым Накагавой пятьдесят лет назад был описан у человека синдром «дефицита магнитного поля», то есть снижения защитных сил организма при снижении мгнитного поля Земли по разным причинам. Атмосферный воздух обладает электрической проводимостью. Причем его проводимость зависит от содержания посторонних частиц. В Кисловодске - количество отрицательно заряженых частиц в воздухе в 1 см3 - 1,5 тысячи, в предгорьях Кузбасса - 6000, в Москве - 4, в Санкт-Петербурге - 9 (характеризующихся запыленностью и загазованностью). Чем больше отрицательно заряженных ионов в воздухе, тем легче дышится. Напряженность магнитного поля Земли на берегу Черного моря - 1 эрстед, на Южном и Северном полюсах - 0,7 Э, на экваторе - 0,1-0,3 Э, в Европе - около - 0,5 Э; в Бразилии - 0,24 Э - в Антарктиде - 0,68 Э. В местах скопления железных руд возникают магнитные аномалии. В районе Курской магнитной аномалии напряженность магнитного поля составляет - 2 Э.

Напряженность магнитного поля планеты Меркурий - 0,002 Э, Луны - 10-5 Э,межзвездного пространства - 10-8 Э, звезд типа "белый Карлик" огромна - 107 Э. Огромна эта характеристика и у нейтронных звезд и звезд-пульсаров - 1012 Э.

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури в атмосфере Земли не так часто, так как «след» от вспышки, как правило, проходит мимо Земли. Чтобы вспышка на Солнце привела к магнитной буре на Земле, необходимы следующие условия: достаточная сила "солнечного ветра", противоположная направленность геомагнитного и межпланетного поля и траектория, позволяющая оказаться вблизи магнитосферы Земли. Вероятность проявления одновременно этих условий не так уж велика. Поэтому объяснения недомоганий у людей магнитными бурями, чаще всего необоснованы и связаны с изменениями атмосферного давления и напряженности ЭМП Земли. Учеными даже делается вывод о вреде предсказаний магнитных бурь, даже за 2 суток - они неточны. А реакция у мнительных людей может возникнуть только при ее упоминании. Очень часто магнитные бури даже средней величины вызываются не вспышками на Солнце, а образующимися при столкновении быстрых и медленных течений "солнечного ветра" областями с повышенной плотностью. Поэтому солнечная активность здесь совершенно не при чем.

Вспышки на Солнце по своей силе делят на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе от минимального класса - A0.0, соответствующего мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт/м2, - к каждему следующему классу мощность излучения увеличивается в десять раз. Самый опасный класс для Земли - X. При условии, если Земля будет находиться на пути распространения волны, могут возникнуть сбои в работе приборов спутников, наземных средств связи и т.д. За 37 лет наблюдений зафиксировано 35 вспышек класса X7 и выше. Считается, что опасности для человека они не представляют.

Градацию магнитных возмущений на Земле производят по шкале индекса магнитных возмущений Kp (амплитуды колебаний), имеющей 10 уровней. Кр от 0 до 3 - спокойная магнитосфера, уровень 4 - возмущенная, 5 - 9 - магнитные бури пяти классов.

Как пример - сеть наземных магнитных станций США Центра космической погоды ВВС зафиксировала 24 октября 2011 года геомагнитную бурю 5-го класса, которая явилась следствием мощного выброса плазмы на Солнце 22 октября; российская орбитальная обсерватория ТЕСИС сообщила 5 апреля 2010 г., что зарегистрирована сильнейшая магнитная буря за полтора года.

Источник: http://bez-emi.ru/zemli,_planet