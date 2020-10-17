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Вебинар Виталия Сундакова 15.10.2020

13:40. 17 октября 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дорогие друзья, с 16 октября стартовал новый поток онлайн-курса «Инструкция по эксплуатации судьбы». В рамках этого, мы выкладываем запись вебинара с Мастером, который состоялся 15 октября. На нем Виталий Владимирович раскрывает секреты строительства судеб, движения на Пути к Истине и секреты успеха, услышанные у экспертов по всему миру.
Вы ещё можете присоединиться к нашему курсу «Инструкция по эксплуатации судьбы», оставив заявку на нашем сайте sundakov.org

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Сайт Академии Виталия Сундакова https://sundakov.org/
Официальная страница на ФБ https://www.facebook.com/VitaliySundakov

Присоединяйтесь к нам и становитесь Авторами Своей Судьбы!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dGr-GRKqa-M

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