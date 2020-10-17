Вебинар Виталия Сундакова 15.10.2020
Дорогие друзья, с 16 октября стартовал новый поток онлайн-курса «Инструкция по эксплуатации судьбы». В рамках этого, мы выкладываем запись вебинара с Мастером, который состоялся 15 октября. На нем Виталий Владимирович раскрывает секреты строительства судеб, движения на Пути к Истине и секреты успеха, услышанные у экспертов по всему миру.
Вы ещё можете присоединиться к нашему курсу «Инструкция по эксплуатации судьбы», оставив заявку на нашем сайте sundakov.org
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