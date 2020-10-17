Учёные предположили, что группа крови человека может стать одним из факторов заболевания коронавирусом, от неё также может зависеть тяжесть течения болезни. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в журнале Blood Advances.

В материале, размещённом на портале MedicalXpress, утверждается, что в одном исследовании в Дании специалисты сравнили данные свыше 473 тыс. человек, которых протестировали на COVID-19.

Так, среди заболевших оказалось меньше пациентов с I группой крови (AB0) и больше с II (A), III (B) и IV (AB) группами.

Ещё одно исследование в Канаде показало, что у большинства из 95 тяжелобольных пациентов, которым требовалась интенсивная и искусственная вентиляция лёгких, были группы крови A и AB.

Источник: https://russian.rt.com/science/news/793555-gruppa-krovi-koronavirus