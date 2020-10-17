Учёные рассказали об ещё одном факторе заболевания COVID-19.
Учёные предположили, что группа крови человека может стать одним из факторов заболевания коронавирусом, от неё также может зависеть тяжесть течения болезни. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в журнале Blood Advances.
В материале, размещённом на портале MedicalXpress, утверждается, что в одном исследовании в Дании специалисты сравнили данные свыше 473 тыс. человек, которых протестировали на COVID-19.
Так, среди заболевших оказалось меньше пациентов с I группой крови (AB0) и больше с II (A), III (B) и IV (AB) группами.
Ещё одно исследование в Канаде показало, что у большинства из 95 тяжелобольных пациентов, которым требовалась интенсивная и искусственная вентиляция лёгких, были группы крови A и AB.
Очередное нытьё и запугивание “учёных” начинает перерастать в фарс… Уже и анекдоты стали появляться на эту тему:
- Доктор, скажите, а когда закончится эта эпидемия?
- Этот вопрос не ко мне, а к политикам…
Ни о чем? Среди европейцев преобладает 2 группа (А) и че?
Китайцы об этом писали ещё в мае? Только они сделали этот вывод по результатам вскрытия трупаков.
Кыця, поставил тебе десятку за статью. Действительно людей с первой группой крови COVID-19 цепляет редко. Могу только добавить, что людей R1A1 COVID-19 вообще не трогает.
Теперь Кот будет как наша тетя в группе защиты животных нас КООВИДОБОЛТОВНЕЙ потчевать. У него психоз, а он Перекладывает на здоровых (психически) граждан. Причем настоящий переклад получается. Типа порчи.
Своим душевным здоровьем занимайтесь, пожалуйста. Как только в следующий раз публикацию ОТ вас увижу про коовид-открывать не стану.