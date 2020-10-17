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Учёные рассказали об ещё одном факторе заболевания COVID-19.

11:45. 17 октября 2020 145 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

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Учёные предположили, что группа крови человека может стать одним из факторов заболевания коронавирусом, от неё также может зависеть тяжесть течения болезни. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в журнале Blood Advances.

В материале, размещённом на портале MedicalXpress, утверждается, что в одном исследовании в Дании специалисты сравнили данные свыше 473 тыс. человек, которых протестировали на COVID-19.

Так, среди заболевших оказалось меньше пациентов с I группой крови (AB0) и больше с II (A), III (B) и IV (AB) группами.

Ещё одно исследование в Канаде показало, что у большинства из 95 тяжелобольных пациентов, которым требовалась интенсивная и искусственная вентиляция лёгких, были группы крови A и AB.

Источник: https://russian.rt.com/science/news/793555-gruppa-krovi-koronavirus

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 33961 29563
    Вячеслав 17 октября 2020 в 12:17

    Очередное нытьё и запугивание “учёных” начинает перерастать в фарс… Уже и анекдоты стали появляться на эту тему:
    - Доктор, скажите, а когда закончится эта эпидемия?
    - Этот вопрос не ко мне, а к политикам…

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    2
  • 17430 12504
    Владимир 17 октября 2020 в 12:58

    Ни о чем? Среди европейцев преобладает 2 группа (А) и че?
    Китайцы об этом писали ещё в мае? Только они сделали этот вывод по результатам вскрытия трупаков.

    Ответить
    2
  • 13449 8243
    XAPAOH 17 октября 2020 в 13:39

    Кыця, поставил тебе десятку за статью. Действительно людей с первой группой крови COVID-19 цепляет редко. Могу только добавить, что людей R1A1 COVID-19 вообще не трогает.

    Ответить
    1
  • 8767 6909
    Мирослава 17 октября 2020 в 13:55

    Теперь Кот будет как наша тетя в группе защиты животных нас КООВИДОБОЛТОВНЕЙ потчевать. У него психоз, а он Перекладывает на здоровых (психически) граждан. Причем настоящий переклад получается. Типа порчи.
    Своим душевным здоровьем занимайтесь, пожалуйста. Как только в следующий раз публикацию ОТ вас увижу про коовид-открывать не стану.

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