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Стрелков посоветовал армянам прятаться в норы

22:27. 17 октября 2020 238 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
Стрелков посоветовал армянам прятаться в норы | Русская весна

Первый министр обороны ДНР, известный командир ополчения Игорь Стрелков дал несколько советов по тактике ведения боев в Нагорном Карабахе.

«Надеюсь, некоторые армяне меня читают.

Практический совет, не требующий никакой особой выучки: в ситуации, когда противник способен обстреливать окопы с воздуха (что он — судя по видеокадрам — делает постоянно и очень успешно), надо рыть „ЛИСЬИ НОРЫ“ — прием примитивный, но весьма эффективный. Используется со времен 1-й Мировой войны. Прекрасно применялся чеченскими боевиками в Чечне и Дагестане.

Все элементарно: в стенках траншей роются натуральные НОРЫ на одного-двух человек, куда личный состав прячется при артиллерийском обстреле или бомбардировке с воздуха.

Или просто — при появлении в воздухе воздушного разведчика противника. Если успевать прятаться вовремя — то камеры ударного беспилотника или разведчика-коректировщика вообще не видят никого в окопах, и у операторов возникает впечатление, что они покинуты — тем больше будет „неприятное удивление“ пехоты противника, когда она попытается приблизиться к этим окопам и их занять.

В худшем случае — удары будут наноситься по окопам „вслепую“ и поразят намного меньше личного состава, чем при простом нахождении в окопе.

Входы в „норы“ желательно хоть немного замаскировать — завесить пыльной плащ-палаткой, масксетью (если есть), просто тряпьем и т. п.

Ну и еще — совсем уж элементарно: чем больше в траншеях и ходах сообщения зигзагов и чем короче расстояния между „коленами“ — тем меньше поражающий эффект бомб и ракет — какими-бы точными они ни были….

И маскируйте свои позиции, идиоты! (Это я к армянским командирам, уровень готовности которых к боевым действиям — судя по видео — не просто „ниже плинтуса“, а гораздо хуже)».

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602962249

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3809 3191
    sergej 18 октября 2020 в 9:13

    Зачем Стрелкову влезать в этот конфликт и что то советовать? Он что решил занять сторону Еревана , почему не Баку …

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    • 3581 2735
      Игорьsergej 18 октября 2020 в 10:26

      Не дебил Стрелков обычный белогвардейский поручик свое ***** не хвалит и противника не ругает. И уже азеров как то замысловато пугают с моря якобы каспийского якобы калибрами. Хотя как я а понимаю на моторках калибры не ахти а эсминцев на каспии нет. Однозарядные грады на катерах могут сжечь нефналивной причал но если председатель совета роснефти немец то наврятли дадут на это добро.

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      • 3809 3191
        sergejИгорь 18 октября 2020 в 11:01

        Не совсем понятно чем и кто может напугать “азеров” ? не напугав предварительно турок … Но я все же о другом – Стрелков то каким боком в этом конфликте и почему советы только армянам , он бы хоть как то мотивировал , чем ему армяне приглянулись … или какие советы он дает Баку ( если они в них нуждаются ..) ?

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  • 6009 4893
    Женечка 18 октября 2020 в 10:10

    А когда армяне умели воевать? Лет 500 той легенде…Моим знакомым местным армянам, походу, вообще пофик. Как торговали, так и торгуют. Наверное, вот такие видео посмотрев, понимают, что ну его нах
    https://mod.gov.az/ru/news/bolshoe-kolichestvo-zhivoj-sily-armyanskih-vooruzhennyh-sil-bylo-unichtozheno-tochnym-ognem-video-33038.html

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    • 2046 1878
      ВикторЖенечка 18 октября 2020 в 10:50

      Че творят цуки, на обозрение выставляют. “Герои” *ля, из за “угла”. И Вы туда же.. А не пошли бы Вы, извиняюсь, “на хутор бабочек ловить”!!? вместе с этими картинками.

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  • 1903 1563
    Андрей Попов 18 октября 2020 в 10:26

    Не специалист, но возможно тепловизор может засеч тепло дыхания из нор. Читал что за стенкой вычисляют по дыханию

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