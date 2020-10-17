Стрелков посоветовал армянам прятаться в норы
Первый министр обороны ДНР, известный командир ополчения Игорь Стрелков дал несколько советов по тактике ведения боев в Нагорном Карабахе.
«Надеюсь, некоторые армяне меня читают.
Практический совет, не требующий никакой особой выучки: в ситуации, когда противник способен обстреливать окопы с воздуха (что он — судя по видеокадрам — делает постоянно и очень успешно), надо рыть „ЛИСЬИ НОРЫ“ — прием примитивный, но весьма эффективный. Используется со времен 1-й Мировой войны. Прекрасно применялся чеченскими боевиками в Чечне и Дагестане.
Все элементарно: в стенках траншей роются натуральные НОРЫ на одного-двух человек, куда личный состав прячется при артиллерийском обстреле или бомбардировке с воздуха.
Или просто — при появлении в воздухе воздушного разведчика противника. Если успевать прятаться вовремя — то камеры ударного беспилотника или разведчика-коректировщика вообще не видят никого в окопах, и у операторов возникает впечатление, что они покинуты — тем больше будет „неприятное удивление“ пехоты противника, когда она попытается приблизиться к этим окопам и их занять.
В худшем случае — удары будут наноситься по окопам „вслепую“ и поразят намного меньше личного состава, чем при простом нахождении в окопе.
Входы в „норы“ желательно хоть немного замаскировать — завесить пыльной плащ-палаткой, масксетью (если есть), просто тряпьем и т. п.
Ну и еще — совсем уж элементарно: чем больше в траншеях и ходах сообщения зигзагов и чем короче расстояния между „коленами“ — тем меньше поражающий эффект бомб и ракет — какими-бы точными они ни были….
И маскируйте свои позиции, идиоты! (Это я к армянским командирам, уровень готовности которых к боевым действиям — судя по видео — не просто „ниже плинтуса“, а гораздо хуже)».
Зачем Стрелкову влезать в этот конфликт и что то советовать? Он что решил занять сторону Еревана , почему не Баку …
Не дебил Стрелков обычный белогвардейский поручик свое ***** не хвалит и противника не ругает. И уже азеров как то замысловато пугают с моря якобы каспийского якобы калибрами. Хотя как я а понимаю на моторках калибры не ахти а эсминцев на каспии нет. Однозарядные грады на катерах могут сжечь нефналивной причал но если председатель совета роснефти немец то наврятли дадут на это добро.
Не совсем понятно чем и кто может напугать “азеров” ? не напугав предварительно турок … Но я все же о другом – Стрелков то каким боком в этом конфликте и почему советы только армянам , он бы хоть как то мотивировал , чем ему армяне приглянулись … или какие советы он дает Баку ( если они в них нуждаются ..) ?
А когда армяне умели воевать? Лет 500 той легенде…Моим знакомым местным армянам, походу, вообще пофик. Как торговали, так и торгуют. Наверное, вот такие видео посмотрев, понимают, что ну его нах
https://mod.gov.az/ru/news/bolshoe-kolichestvo-zhivoj-sily-armyanskih-vooruzhennyh-sil-bylo-unichtozheno-tochnym-ognem-video-33038.html
Че творят цуки, на обозрение выставляют. “Герои” *ля, из за “угла”. И Вы туда же.. А не пошли бы Вы, извиняюсь, “на хутор бабочек ловить”!!? вместе с этими картинками.
Не специалист, но возможно тепловизор может засеч тепло дыхания из нор. Читал что за стенкой вычисляют по дыханию