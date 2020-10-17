Первый министр обороны ДНР, известный командир ополчения Игорь Стрелков дал несколько советов по тактике ведения боев в Нагорном Карабахе.

«Надеюсь, некоторые армяне меня читают.

Практический совет, не требующий никакой особой выучки: в ситуации, когда противник способен обстреливать окопы с воздуха (что он — судя по видеокадрам — делает постоянно и очень успешно), надо рыть „ЛИСЬИ НОРЫ“ — прием примитивный, но весьма эффективный. Используется со времен 1-й Мировой войны. Прекрасно применялся чеченскими боевиками в Чечне и Дагестане.

Все элементарно: в стенках траншей роются натуральные НОРЫ на одного-двух человек, куда личный состав прячется при артиллерийском обстреле или бомбардировке с воздуха.

Или просто — при появлении в воздухе воздушного разведчика противника. Если успевать прятаться вовремя — то камеры ударного беспилотника или разведчика-коректировщика вообще не видят никого в окопах, и у операторов возникает впечатление, что они покинуты — тем больше будет „неприятное удивление“ пехоты противника, когда она попытается приблизиться к этим окопам и их занять.

В худшем случае — удары будут наноситься по окопам „вслепую“ и поразят намного меньше личного состава, чем при простом нахождении в окопе.

Входы в „норы“ желательно хоть немного замаскировать — завесить пыльной плащ-палаткой, масксетью (если есть), просто тряпьем и т. п.

Ну и еще — совсем уж элементарно: чем больше в траншеях и ходах сообщения зигзагов и чем короче расстояния между „коленами“ — тем меньше поражающий эффект бомб и ракет — какими-бы точными они ни были….