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США отказались продлевать СНВ-3

14:06. 17 октября 2020 104 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Россия вчера предложила продлить без условий договор СНВ-3 на один год. Китай полностью поддержал это предложение РФ, назвав позицию США о трехсторонних переговорах уловкой, чтобы обосновать выход из договора.
США полностью от этого отказались, продолжая требовать от России уступок по договору и вовлечения в него Китая, который подобных договоров с США вообще не подписывал и подписывать не собирается.
Если Россия отказывается выполнять требования США по ограничению ядерных арсеналов и вовлечению Китая, то – она виновата. Если она прогибается и пытается вовлечь Китай, а тот отказывается – это ухудшает отношения Китай и России и ее снова можно обвинить, что "Россия не смогла или сделала вид, что не смогла".
Позиция США проста и понятна – либо они добьются от РФ и Китая односторонних уступок, либо не будут продлевать договор, открывая дорогу для новой гонки ракетно-ядерных вооружений, которая в принципе уже идет, но пока еще частично сдерживается СНВ-3.

Так как РФ и Китай на уступки не идут, США заранее проводят информационную кампанию с целью обвинения России и Китая в том, что из-за них договор СНВ-3 не был продлен и из-за них началась новая гонка ракетно-ядерных вооружений. Достаточно банальное перекладывание ответственности.
Как писал еще в прошлом году – выход США из СНВ-3 практически неизбежен (некоторые шансы относятся к заявлениям Байдена, что если он победит, то рассмотрит вариант продления СНВ-3), как был неизбежен выход США из других договоров подписанных по итогам прошлой Холодной Войны. Так как началась новая Холодная война, в ходе которой будет оспариваться американская гегемония, США не считают нужным сковывать себя ограничениями родом из 80-90х годов XX века. Поэтому под различными надуманными предлогами США демонтируют прежнюю архитектуру ракетно-ядерной безопасности, которая перестала отвечать их интересам.
Обвинят в этом разумеется Россию и Китай. Не исключаю, что прицепом сюда еще и санкции какие-нибудь навалят, "за неконструктивную позицию" и "развязывание гонки вооружений".
Ну а мир ждет рост численности МБР (помимо гиперзвукового оружия) и ядерных боеголовок на различных носителях.

Метки: гонка вооружений, Китай, МБР, Россия, снв-3, США, холодная война, ядерное оружие

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6252181.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5657 3825
    чужой 17 октября 2020 в 15:43

    Великолепное предложение сохранить договор каким он был.
    США нужно продлить долгие беседы, чтобы за это время создать свое явное преимущество.
    После создания явного преимущества США даже разговаривать не будет.
    Здорово что Китай рядом и слаженно работает по уму.
    Зря США хитрит. Все же видно.

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    1
  • 13459 8249
    XAPAOH 17 октября 2020 в 17:03

    В очередной раз Доня вытер ноги об злобного, плешивого карлика.

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