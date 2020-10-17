Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

“Спасение черного ястреба”

12:52. 17 октября 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Мега-разбор событий, которые были показаны в фильме "Падение черного ястреба", а также о том, насколько показанные в фильме события отражают реальность замеса американцев с сомалийцами в Магадишо. Радует как юмор автора, так и обширный экскурс в историю Африканскго Рога в период Холодной войны и предыстории событий начала 90х годов. Сомали, Эфиопия, Эритрея и вот это вот все. Все равно как отличный документальный фильм посмотрел.



Спустя почти 30 лет после тех событий, значительная часть Сомали находится под контролем различных террористических и банд-группировок. Просто на смену Айдиду пришли другие, а желаемое насаждение демократии в Сомали так и не случилось.

Метки: Африка, Видео, империализм, кино, сомали, США

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6251902.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Михаил Архангел" и его война в библии. Часть1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим
... миссия Иисуса Навина по спасению «нового рода людей», ...Греко-римские мифы повествуют о ястребе, как о посланце Аполлона....Вороной и Ястребом. Благородный ястреб превратил ворону в черную птицу, закоптив... его и на меньшем, спасенном, поставил ворота его». Азан...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
...:01 МВФ жертвует доверием ради спасения Украины, - мнение экономической редакции «Русской... аспекты прорабатывать в препирательствах с ястребами в Пентагоне и ЦРУ, то... этом прошедшем времени, изображают в черных таких цветах. Это — политиканство.Всегда...
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
... не до спасения Сирии и Ирана. Таким образом, нынешним вашингтонским ястребам вполне... заход американского военного корабля в Черное море. Цитата : Теодор Дичев, ... Одесские ЖЭКи это своеобразная коммунальная черная дыра ненасытно поглощающая денежные средства...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 ноября 2016
... | Источник: rusvesna.su Кровавый ястреб: министр обороны Франции стоит за...НАТО во время перехода в Черное море (ВИДЕО, ФОТО). В...чем 120 км драпом от "черных" по пустыне, но работу ...и гуманитарный, и прагматичный расчет. Спасенные беженцы — граждане Сирии, и ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 марта 2016
... Латакии во время спецоперации по спасению экипажа российского фронтового бомбардировщика Су... треугольника, спецназ Tiger Force и «Ястребы пустыни» прорывают оборону ИГИЛ у..., угрозы, Германия, атака на Брюссель, черные дни К оглавлению | Источник: voicesevas...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
...рейтинг, а следовательно, стать «ястребом войны» и «Российской Федерации....org) проанализировали видеозаписи, спасение после предполагаемого нападения сирийских правительственных...координирующий сармин», их логотипом — черный джихадистский флаг («Аль-Каида»). ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)