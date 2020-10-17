Новости Украины и Новороссии 17 октября 2020
- 08:00 Война с Россией? — 11 вопросов ввели в ступор полковника ВСУ (ВИДЕО).
- 05:32 «Донорское тело»: чьей колонией стала Украина? (ВИДЕО).
- 03:30 Зрада: В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова.
- Вчера 22:19 «Никакие вирусы не помешают»: о чём договорились Зеленский и Эрдоган.
- Вчера 14:57 Зеля разместит британские базы.
Война с Россией? — 11 вопросов ввели в ступор полковника ВСУ (ВИДЕО)
Заместитель руководителя СНБО Украины генерал Сергей Кривонос заговорил о войне. Мой опыт наблюдения за украинскими событиями и общения с украинскими патриотами свидетельствует, что внешняя политика Киева всегда внутренняя, а о войне говорят те, кто уже своровал или вскоре планирует.
Из разговора с одним из подчиненных пана Кривоноса в 2019-м
Собеседник — полковник. Несколько суетливый, но не похож на дебила, пока говорили о бизнесе, погоде и женщинах. Рассказал, что военные специализируются на рейдерстве и крышевании бизнеса, полиция и СБУ — на том же, плюс на музейном и церковном антиквариате. Все вместе — на торговле оружием, угонах авто и фур с товарами в Европе.
Кстати, предложений антиквариата украинского происхождения в Европе больше чем в 90-е. После третьей рюмки заговорил о политике и войне с Россией.
Начал орать и утверждать, что если каждый украинский парубок возьмет по черенку от лопаты, то русские убегут за Урал, а еще, что в СССР вся армия была украинская.
Задал ему несколько вопросов. Полковник нервничал и на один из них не ответил. Попробуйте ответить вы:
1. Почему война с Россией будет контактной и черенки от лопат пригодятся? Понимает, что под первые удары попадут цели в Киеве, Виннице, Луцке и Львове?
2. Знаете, сколько новых танков закупили ВСУ за шесть лет? Подсказываю — один. Сколько ракет ПВО имеют невыработанный ресурс? Ноль.
3. Зачем России оккупировать Украину? Количество стариков, больных и инвалидов — 55% от постоянно проживающих на территории страны.
4. Как сообщите населению о начале войны в условиях отсутствия электроснабжения, телевещания, радио, интернета и мобильной связи?
5. Как поведут себя АЭС в условиях блэкаута? Сколько тепловозов с котлами на твердом топливе для переброски и снабжения войск?
6. Сколько боекомплектов имеется в распоряжении частей первого эшелона? Стратегические резервы будут уничтожены в первые минуты войны.
7. Готовы ли сухопутные войска сражаться в условиях отсутствия связи и без прикрытия авиации и ПВО?
8. Знаете, сколько частей ВСУ перейдут на сторону противника и сдадутся в плен в первый день войны? Сколько солдат дезертирует и уедет в схроны на Волыни?
9. Сколько частей, базирующихся западнее Днепра, откажется от перебазирования на Восточный фронт?
10. Сколько автомобильных тралов и барж имеет ВСУ для переброски танков в условиях отсутствия железнодорожного сообщения и мостовых переходов через Днепр?
11. Пытались ли в СНБО посчитать: сколько стоит война между Россией и Украиной и сколько стоит сменить власть в Киеве без войны? Даже если Кремль решит посадить на место Зе (президента Зеленского, – прим. РВ) медведя из московского зоопарка, наученного играть на гармошке по кремлевским нотам.
Собеседник сверкнул глазами и сказал: «да знаю я, амеры — козлы, начальники — свинарчуки, а вы — азиаты».
Сергей Кривонос бессовестно врет украинцам
Генерал заявил, что украинская армия имеет уникальный боевой опыт.
На самом деле — воины, получившие боевой опыт, упокоились под Иловайском, Шахтерском, Дебальцево, луганским и донецким аэропортами, а тех, кто обстреливал и обстреливает мирное население, называть воинами — ошибка.
Как и тех, которых обучают инструкторы НАТО, не выигравшие ни одного сражения с равным по силам противником за последние 75 лет.
Специальные подразделения вне зависимости от качества подготовки — войны не выигрывают.
Судя по налету летчиков, количеству стрельб танкистов и артиллеристов, укомплектованности частей первого эшелона людьми и исправной техникой, говорить о серьезной подготовке к войне — невозможно.
Обращаюсь к простым украинцам
Братья и сестры, Россия не готовится к войне с Украиной, но к любой войне готова всегда. Войны начинаются, когда мир дороже войны или кто-то из партнеров сошел с ума. Лозунг «Лишь бы не было, войны» в современной России неактуален. Его похоронили лицемерные европейцы на Балканах и ваши русофобы — скакуны, также каратели, убивавшие детей и стариков на Донбассе. Прежде, чем готовиться к войне и мечтать о том, что Америка вам поможет, — подумайте:
1. Готовы ли вы к жизни с сервисами 19-го века?
2. Готовы ли вы, чтобы «заблудившиеся над вашей территорией» американские стратегические бомбардировщики падали на Житомир, Полтаву, Кировоград?
3. Предусмотрели ли вы, куда бежать от воинских частей, оборонных предприятий, пунктов управления и прочих стратегических объектов?
4. У вас много сумасшедших, да и бомба — дура. Знаете, какие районы из прилегающих к Днепру, являются опасными для пребывания в случае прорыва дамбы в верховьях Днепра и продвижения цунами к Каховке?
5. Не проще ли стряхнуть бандеровский гипноз, сосредоточиться и избрать проукраинскую власть, восстановить психушки и особо буйных кривоносов отправить на лечение, а кровососов — пасти свиней. Война — не лобио кушать. Не верите — спросите у Мишико.
Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»
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«Донорское тело»: чьей колонией стала Украина? (ВИДЕО)
Украина стала своего рода «донорским телом», которое все растаскивают на куски. Об этом в эфире киевского канала NewsOne заявил украинский журналист Анатолий Шарий.
«Она уже не готовится, к сожалению. Уже идёт сдача интересов. Просто по куску продаётся государственный суверенитет. И самое главное — самоуважение украинцев», — рассказал Шарий.
Он напомнил, что «когда брат Кастро встречал какого-то посланника из Америки, а тот его попытался похлопать по плечу свысока, то брат Кастро перехватил руку».
«Униженная, оскорблённая Куба. 60 или 70 лет эмбарго. И есть уважение к себе! Несмотря на то, что голодно, холодно и так далее. И машины 60-х годов ездят…» — отметил журналист.
Он подчеркнул, что «уважение к себе — это очень много в современном мире».
«Ибо если ты себя не уважаешь, тебя никто уважать не будет, — пояснил Шарий.
— Поэтому все „балачки“ про то, что мы „равные партнёры“ и так далее. Да, это всё… часть одного плана. Этот большой план заключается в том, чтобы Украину растащить на куски».
Британия, которая, как отметил украинский блогер, «потеряла все колонии, по сути, теперь получает себе кусочек колонии».
«Но они (Британия и США — прим. РВ) не могут определиться, чья это полностью колония. Не Штатов, а по интересам: землю, например, заберём мы. Банки заберём мы. Девочек заберём мы. Мальчиков заберём мы на поля. Вот это настоящее растаскивание», — добавил он.
Это, по словам Шария, похоже на то, «что организм там какого-то донора, к примеру, растаскивают по кускам». Сейчас с Украиной происходит то же самое.
«К сожалению, сейчас Украина — это вот такое «донорское тело», которое все растаскивают. И нам это представляется как “победа”», — подытожил Шарий.
Между тем, как ранее писала «Русская Весна», Международный валютный фонд спрогнозировал динамику изменений численности населения Украины до 2025 года.
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Зрада: В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова
Одесская городская историко-топонимическая комиссия поддержала инициативу градоначальника и приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.
Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», — написал мэр Одессы на своей странице в соцсети.
По словам Труханова, для возвращения этим улицам прежних названий «есть все законные основания». В частности, по мнению мэра, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом.
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«Никакие вирусы не помешают»: о чём договорились Зеленский и Эрдоган
В Стамбуле в пятницу, 16 октября, делегация Украины подписала ряд договоров с представителями турецких властей. В Администрации президента Украины Владимира Зеленского, который пребывает в Турции с рабочим визитом, рассказали, что конкретно было подписано.
В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и глава Госагентства оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали Меморандум о проектах в оборонно-промышленной области.
«В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей», — отметили у Зеленского.
Также Таран и министр обороны Турциии Хулуси Акар подписали Рамочное военное соглашение. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещение возможных убытков, порядок разрешения споров и т. п.
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко подписал с соответствующим турецким министром протокол, который фиксирует достигнутые правительственными экспертами договоренности, планы и задачи в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере таможенной политики.
По словам Зеленского, главное — это договоренности между министерствами обороны двух стран, которые «открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества».
«Именно сотрудничество в сфере оборонной промышленности является определяющим для развития нашего стратегического партнерства, и я очень рад, что сегодня мы сделали его еще более прочным», — подчеркнул украинский лидер и добавил, что «никакие вирусы не помешают партнерству и дружбе наших стран».
По-видимому, Зеленский имел в виду коронавирус.
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Зеля разместит британские базы
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