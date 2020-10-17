Все необычные названия России в других языках можно разделить на два основных типа. К первому относятся причудливые искажения корня «рос», «рус». А второй тип — это имена, никак не связанные с этим корнем и, как правило, сохранившие такие знания о нас, которые мы сами давным-давно позабыли. Само слово «Россия» сначала появилось в других языках для обозначения Руси. С Х века известен греческий топоним Ρωσία (Росия), с XI века в Западной Европе пишут название страны на латыни как Russia. Иван Грозный для солидности эллинизировал слово «Русь» только в XVI веке, но вплоть до Петровской эпохи в документах встречаются как «Росия», так и «Русия» (изредка с двумя «с»). Если мы сами так долго не могли разобраться с собственным названием, чего ждать от иностранцев?

На Западе чаще всего используют корень «рус» (англ. Russia, фр. la Russie, нем. Russland, итал. Russia, исп. Rusia и т. д.). Другие страны предпочитают «рос» (греческий — Ρωσία (Росия), польский — Rosja, японский — Рошия, ロシア連邦). Некоторые восточные народы решили, что ни «о», ни «у» в слове Россия им произносить неудобно, и вставили туда свои собственные буквы. Башкиры говорят Рәсәй, калмыки — Әрәсә (как можно догадаться, буква ә обозначает звук, близкий к «э»). Казахи называют соседнее государство Ресей. Причины такого искажения теряются в веках.

«Россия» по-венгерски звучит пугающе длинно — Oroszország («Оросорсаг» с ударением на первый слог). Но в этом на первый взгляд экзотичном названии выделяется все тот же корень ros: orosz значит «русский», ország — «страна», то есть Oroszország дословно — «русская страна». Ничего удивительного: Франция по-венгерски — Franciaország («французская страна»), а Германия — Németország («немецкая страна»).

Но в некоторых других распространенных языках финно-угорской группы (а венгерский принадлежит именно к ней) название нашей страны привычного корня rus/ros не имеет. Речь идет о финском, эстонском и карельском языках.

По-фински Россия именуется Venäjä (Венайя), по-эстонски — Venemaa (Венемаа), по-карельски — Venä (Вена), ударение во всех словах на первый слог. Эти названия явно родственны и были даны, по наиболее вероятной гипотезе, в честь венедов, которых многие считают предками славян. Венеды жили к востоку от Вислы — от балтийского побережья до Северных Карпат и низовьев Дуная — и соседствовали с тогдашними предками финнов, эстонцев и карелов.