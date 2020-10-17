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НЕ ТОЛЬКО РАША. САМЫЕ НЕОЧЕВИДНЫЕ НАЗВАНИЯ РОССИИ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

23:20. 17 октября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дорогие венаяне! Наша страна — просто Ня, хотя и слегка Криевия с раздутым Эго. Но вообще — ОХУ-ын! «Моя Планета» составила субъективный рейтинг самых безумных названий России из других языков.

Все необычные названия России в других языках можно разделить на два основных типа. К первому относятся причудливые искажения корня «рос», «рус». А второй тип — это имена, никак не связанные с этим корнем и, как правило, сохранившие такие знания о нас, которые мы сами давным-давно позабыли.НЕ ТОЛЬКО РАША. САМЫЕ НЕОЧЕВИДНЫЕ НАЗВАНИЯ РОССИИ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХСамо слово «Россия» сначала появилось в других языках для обозначения Руси. С Х века известен греческий топоним Ρωσία (Росия), с XI века в Западной Европе пишут название страны на латыни как Russia. Иван Грозный для солидности эллинизировал слово «Русь» только в XVI веке, но вплоть до Петровской эпохи в документах встречаются как «Росия», так и «Русия» (изредка с двумя «с»). Если мы сами так долго не могли разобраться с собственным названием, чего ждать от иностранцев?

На Западе чаще всего используют корень «рус» (англ. Russia, фр. la Russie, нем. Russland, итал. Russia, исп. Rusia и т. д.). Другие страны предпочитают «рос» (греческий — Ρωσία (Росия), польский — Rosja, японский — Рошия, ロシア連邦).НЕ ТОЛЬКО РАША. САМЫЕ НЕОЧЕВИДНЫЕ НАЗВАНИЯ РОССИИ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХНекоторые восточные народы решили, что ни «о», ни «у» в слове Россия им произносить неудобно, и вставили туда свои собственные буквы. Башкиры говорят Рәсәй, калмыки — Әрәсә (как можно догадаться, буква ә обозначает звук, близкий к «э»). Казахи называют соседнее государство Ресей. Причины такого искажения теряются в веках.

НЕ ТОЛЬКО РАША. САМЫЕ НЕОЧЕВИДНЫЕ НАЗВАНИЯ РОССИИ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
«Россия» по-венгерски звучит пугающе длинно — Oroszország («Оросорсаг» с ударением на первый слог). Но в этом на первый взгляд экзотичном названии выделяется все тот же корень ros: orosz значит «русский», ország — «страна», то есть Oroszország дословно — «русская страна». Ничего удивительного: Франция по-венгерски — Franciaország («французская страна»), а Германия — Németország («немецкая страна»).

 

 

Но в некоторых других распространенных языках финно-угорской группы (а венгерский принадлежит именно к ней) название нашей страны привычного корня rus/ros не имеет. Речь идет о финском, эстонском и карельском языках.

По-фински Россия именуется Venäjä (Венайя), по-эстонски — Venemaa (Венемаа), по-карельски — Venä (Вена), ударение во всех словах на первый слог. Эти названия явно родственны и были даны, по наиболее вероятной гипотезе, в честь венедов, которых многие считают предками славян. Венеды жили к востоку от Вислы — от балтийского побережья до Северных Карпат и низовьев Дуная — и соседствовали с тогдашними предками финнов, эстонцев и карелов.

 

 

Интересно, что в финском языке одна из соседних стран называется Ruotsi. Но речь вовсе не о России, а о Швеции. Лингвисты считают, что это слово связано с варягами — русами, давшими впоследствии свое имя восточнославянскому государству. А русы — это самоназвание воинских дружин, передвигавшихся водными путями, и означает не что иное, как «гребцы».

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Еще один язык, использующий для обозначения России название одного из древних славянских племен, — латышский. В Латвии нашу страну называют Krievija (Криевия), что большинство исследователей связывает с кривичами, жившими по соседству с предками латышей в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги и основавшими Смоленск и Полоцк.

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Китайцы не смогли бы использовать корень rus/ros уже хотя бы потому, что привычного нам звука «р» в их языке просто нет. Сейчас по-китайски Россия звучит как Элосы (записывается иероглифами 俄罗斯). По наиболее убедительной версии, название было заимствовано из языка степных кочевников, где корень rus/ros присутствовал. Но звуками китайского языка точно воспроизвести название было невозможно, и китайцы выбрали наиболее похожие звуки для его передачи, заменив «р» на «л». К слову, Рим по-китайски — Лома.

Также в ходу в Китае сокращенный вариант названия России — Эго (俄国), где «го» (второй иероглиф) — значит «страна». Интересно, что звук «э» в китайском может означать слова «злой» и «голодный». Однако, как пояснил «Моей Планете» редактор портала China Travel News Цзяжен Тан, у самих китайцев не возникает каких-то негативных ассоциаций, когда они используют название страны. Подобные совпадения есть и в других языках: например, в русском слова «луг» и «лук» произносятся одинаково, но пишутся по-разному и никак у нас друг с другом не ассоциируются.

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А по-вьетнамски Россия звучит совсем неожиданно — Nga (читается как нечто среднее между «Нга» и «Ня», с носовым призвуком). Получилось это название очень просто. Вьетнамцы начали использовать латинские буквы только в XX веке, а до этого писали с помощью китайских иероглифов. Только читали их совсем по-другому, поэтому 俄罗斯 (китайское Элосы) они озвучили как «Нга ла ты» и потом сократили до «Нга».

Вьетнамская карта мира вообще выглядит нетривиально: наряду с вполне обычными названиями вроде Slovakia или Iran там встретятся Đức (Германия), Ba lan (Польша) и даже Ý (Италия).

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Вообще-то для обозначения России монголы используют словосочетание Орос улс («улс» значит «страна»). Но вариант «Российская Федерация» передается аббревиатурой ОХУ (Оросын Холбооны Улс). Часто к этим трем буквам добавляется суффикс принадлежности, -ын. Получается и вовсе пикантный для нашего слуха вариант названия — ОХУ-ын.

Текст: Николай Гурьянов, Светлана Гурьянова

Источник: https://zen.yandex.ru/media/moyaplaneta/ne-tolko-rasha-samye-neochevidnye-nazvaniia-rossii-v-drugih-iazykah-5f3e26e24ee8c53d19a2e2e7?&utm_campaign=dbr

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