Засилье «соросят», уже хорошо знакомым украинцам, наблюдается и в Армении. Из-за чего страна оказалась в опасном положении. Конфликт между Арменией и Азербайджаном, разгоревшийся на территории Нагорного Карабаха, оказался большим испытанием для государства. Подробнее об этом рассказал известный украинский журналист Дмитрий Василец, ранее осужденный СБУ якобы за связи с ЛДНР.

Никем не признанная «оспариваемая территория» Нагорно-Карабахской республики поддерживается силами Армении. Там утверждают, что делают это потому, «что в Нагорном Карабахе живёт большинство армян». Азербайджанцев, как сказал Василец, ранее оттуда пересели, используя для этого те или иные предлоги.

Конфликт 2020 года — «не первый и не последний», считает он. При том, что несколько лет назад в Армении сменился режим и в результате очередного майдана к власти пришёл Никол Пашинян. По словам журналиста, это «пронатовский, прозападный лидер», который ведёт страну к тому, что «мы уже видим, как Армения участвует во всевозможных натовских учениях, что она ездит в Грузию, что она там подписывают какие-то меморандумы». Кроме того, армянские власти грозятся тем, что государство может даже выйти из ОДКБ, потому как ОДКБ — это евразийская тема, «а нам бы, знаете, в Европу, поближе к Украине».

Не так давно Пашинян рассказывал, как Армению «лишили авторитета в договоре ОДКБ».

Дело в том, что Армения является членом ОДКБ — евразийского договора про коллективную безопасность. В связи с этим у Российской Федерации есть обязательство её защищать в случае военного конфликта на армянской территории. Но Нагорный Карабах сюда конечно же не входит.

«Сейчас ситуация такая, что фактически, если идут боевые действия, то они должны идти только на территории Нагорного Карабаха, который не признала даже сама Армения. И если, например, территория уже Армении затрагивается в ходе боевых действий, вот тогда уже, собственно, Азербайджану явно не поздоровится», — пояснил Василец.

Он отметил, что «договор с ОДКБ и наличие российской военной базы — это являлось реально гарантом того, что военные действия не будут проходить на территории Армении». Тем не менее, на территории страны регулярно проводят митинги против присутствия на территории российской военной базы. За этим часто стоят «соровские» структуры и заграничные грантовские организации, которые требуют вывести российскую военную базу, «потому что это угрожает Армении».

«Если хоть капелька мозгов есть у тех мирных жителей, условно активистов, которые выходили против вот этой российской военной базы, то я думаю, что после вот этого конфликта в Нагорном Карабахе их там быть вообще не должно», — поделился Василец.

Интересно, что главу Службы безопасности Армении по фамилии Карамян отправили в отставку в самый разгар конфликт. Но каким образом этому 29-летнему пареньку вообще удалось оказаться на такой высокой должности? Василец прояснил ситуацию.

Дело в том, что когда Пашинян пришёл к власти в Армении, с ним уже «договорились, чтобы там “расцвела свобода и демократия”». Но когда пришёл реально серьёзный конфликт и нужно было действительно что-то делать, то даже «до Пашиняна дошло, что “соросята” ничего не могут сделать».

«Они не хозяйственники, у них вообще другие цели, — добавил Василец. — Когда 29-летнего паренька поставили туда, он всё дело конечно же разрушил. И когда пришёл, собственно, уже конфликт, оказалось, что Армения застигнута со спущенными штанами».

«Отличительная» черта «соросят», занимающих высокие посты — «это русофобия и кромешная тупость». Поэтому, считает Василец, нет ничего удивительного в том, что «когда ставят очень тупого человека на ответственную должность, то вопрос времени, когда он эту вертикаль и эту структуру просто развалит». И здесь действует такая же логика, как и на Украине, «когда русофобов и очень глупых ставили на высокие должности».

«С учётом войны в Нагорном Карабахе, я думаю, что даже уже до Пашиняна дошло — кто единственный гарант безопасности Армении в регионе. И мы, конечно, видим и соответствующие реакции, и восстановление отношений между Российской Федерацией и Арменией. Даже Пашинян в этом плане отыгрывает сейчас далеко не последнюю роль», — добавил он.

Если брать причины конфликта в Нагорном Карабахе, то здесь мы можем смело указать: национализм. Потому что, если бы интернационализм доминировал в идеологии, условно, Азербайджана и Армении, то тогда этого конфликта не существовало бы. А так мы видим конкретно, как местные элиты, олигархи, промышленные группы просто решают свои задачи, чтобы остаться больше у власти, использовать патриотическую карту, обрисовать какого-то внешнего врага и так далее. Ну и конечно же ещё хорошенько заработать. Потому что война — это всегда хороший заработок. И в конечном итоге мы наблюдаем, что национализм используют для того, чтобы начать конфликт, ну и с этого конфликта конечно же зарабатывают те, кто его организовывает. И это явно не народ Армении и не народ Азербайджана».

Как сообщала «Русская Весна», 10 октября между Арменией и Азербайджаном было заключено перемирие. Однако режим тишины был нарушен в первые же минуты. Участники конфликта попеременно обвиняют друг друга в атаках, и продолжают вести бои.