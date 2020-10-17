Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Красная армия сражается с фашистами .Фильм Минобороны США 1943

12:38. 17 октября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pi8-ldT59zo

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Офицер Красной армии Александр Печёрский: биография. Подвиг Александра Печёрского: бунт в Собиборе
... о самом восстании сняты фильмы, написаны многие книги....послужить в каменоломнях. Офицер Красной армии Александр Печерский покоряться не...для того, чтобы дать фашистам последний бой, совершить ...страны от фашистских захватчиков сражался в партизанском отряде ...
Красная армия сражается с фашистами .Фильм Минобороны США 1943
Фильм «Ржев»: Новая киноложь вместо правды
...вещами отличаются в основном американские фильмы яркой антивоенной направленности. Агитировать ... сражаться, и принимает немцев за «культурную нацию». Убивает своего первого фашиста...(в то время как отсталая Красная армия вынуждена заваливать врага трупами). С...
Ханпаша Нурадилов: как чеченец из пулемета «положил» 920 фашистов
...в советской армии плечом к плечу сражались представители ...одиночку он уложил полсотни фашистов и четыре пулеметных ... во фронтовой газете «Красная Армия» вышла статья о Нурадилове...«Азербайджанфильм» вышел художественный фильм «В семнадцать мальчишеских лет...
Фильм «Обратной дороги нет»: Ни шагу назад!
... трёхсерийный, художественный, чёрно-белый фильм о героях-партизанах Великой Отечественной...внимания фашистов на свои передвижения, чтобы дать возможность регулярным частям Красной Армии выполнить... Фроси, муж которой ушёл сражаться за Родину и защищать от...
Фильм «28 панфиловцев»: полуправда — это ложь
...Это не лучший фильм о войне. Фильм снимался на народные...майора Ивана Панфилова, которые сражались с фашистскими захватчиками осенью... это ли идеология воина Красной Армии, поднимающегося в атаку за ...надо ли было сдать Ленинград фашистам. Мой вам совет — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)