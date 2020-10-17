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Гигантские колонны Петровских времен, подняли со дна спустя 200 лет

07:42. 17 октября 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lnGSf1piErk

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