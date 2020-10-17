

Необходимая степень преобразования объекта, подвергающегося управлению, а ровно достижения им определённого качества, ограничено субъективным представлением управленца, заинтересованного в этом конкретном процессе преобразования.

Следовательно, именно субъект, задавший параметры необходимой степени преобразования, обязан предвидеть в достаточной мере динамику изменения объекта в определённой среде.



Он же, основываясь на предвидении, обязан разработать систему обеспечения наилучшего (с его точки зрения) течения процесса (то есть решить главную задачу управления — обеспечить устойчивость объекта в смысле предсказуемости его поведения), что включает в себя и обеспечение защиты процесса управления (именно управления) от помех со стороны других субъектов, процессов или явлений.

Защита процесса управления

При взгляде с позиций Достаточно общей теории управления:

«Безопасность — это устойчивое течение процесса управления объектом (самоуправления объекта), в пределах допустимых отклонений от идеального предписанного режима, в условиях целенаправленных сторонних или внутренних попыток вывести управляемый объект из предписанного режима».

Соответственно, система безопасности обеспечивает такую устойчивость процессу управления объектом.

Безопасность всегда связана с конкретным объектом управления, находящимся в определённых условиях (среде). Но кроме того она относится и к полной функции управления, представляющей собой совокупность разнокачественных действий, осуществляемых в процессе управления, начиная от идентификации факторов, требующих управленческого вмешательства и формирования целей управления, и кончая ликвидацией управленческих структур, выполнивших своё предназначение.

Таким образом, можно говорить о том, что безопасность того или иного процесса, носит двухуровневый характер, обеспечиваемый:



избранием определённой концепции управления желаемым процессом, согласованной с объемлющими его процессами (на одном из уровней взаимовложенности необходимо, чтобы процесс был вписан в гарантированное разрешение глобального биосферно-экологического и социального кризиса и вносил вклад в дальнейшее развитие человечества и каждого из составляющих его народов без социальных конфликтов в условиях здоровых биоценозов планеты во всех регионах обитания и хозяйственной деятельности);



качеством управления по избранной концепции.



Можно говорить о четырёх уровнях (или степенях) обеспечения безопасности процесса:



защита от собственных действий, ведущих к краху управления;



защита от внешних факторов воздействия на субъекта управления, которые могут привести к собственным действиям, ведущим к краху управления;



изменение информационно-алгоритмического обеспечения субъекта до такой степени, чтобы внешние факторы воздействия стали ничтожны (не были способны влиять на субъекта);



изменение положения субъекта по отношению к объемлющим процессам так, чтобы закрыть в принципе возможности воздействия на субъекта и процесс им управляемый, что тоже требует изменения информационно-алгоритмического обеспечения, но с оглядкой на объемлющие процессы, вплоть до потока всего Мироздания.



Если показать это на примере обеспечения безопасности СССР, то есть мнение, что советские люди своими руками разрушили страну. И это во многом действительно так, особенно, если увидеть взаимовложенность указанных выше степеней обеспечения безопасности в более широком мнении о развале СССР:



Мы сами его развалили,



вследствие того, что нам это «навеяли извне»,



но «навеять извне» это нам успешно смогли только потому, что в нас были «психологические» основания к тому, чтобы воспринять наваждение,



а они («извне»), зная «психологические» основания к тому, чтобы граждане СССР восприняли наваждение, смогли достичь своих целей.



Сопоставьте это широкое мнение с четырьмя степенями обеспечения безопасности течения процесса управления (самоуправления), описанными выше.

Таким образом можно понять, что та или иная система безопасности существует всегда, поскольку любой процесс управляется по полной функции управления. Она есть у любой деятельности, по каким бы принципам та ни строилась.

Обобщив вышесказанное, можно сказать, что система безопасности необходима для обеспечения устойчивого течения управляемого процесса, нейтрализации факторов среды, которые могут разрушить процесс.



Проблемы безопасности любого коллектива — это часть более общей проблемы общественной безопасности жизни людей, включающей в себя множество сторон от психологической и физической безопасности личности до силовой, экономической и экологической безопасности России и сопредельных ей стран, вплоть до глобальной безопасности, выражающейся в избранной концепции глобализации, качества управления в соответствии с нею и соответствия избранной концепции глобализации объемлющим процессам Мироздания.



И об этом в любом коллективе нужно помнить.

Виды этики

В терминах достаточно общей теории управления любой процесс может быть описан как процесс управления или самоуправления. В этом процессе можно выделить субъект и объект управления, вектор целей управления, методы и средства достижения каждой конкретной цели, которые вместе с общим планом будут составлять генеральную концепцию управления, реализуемую конкретной структурой управления до момента выполнения целей и последующей ликвидации или перенацеливания.

В процессе управления можно выделить наиболее оптимальный (идеальный) режим управления/самоуправления. Можно выделить области допустимых отклонений от этого идеального режима, попадая в которые ещё можно вернуться в область оптимального управления, а можно выделить области недопустимых отклонений, которые ведут к краху управления по избранной концепции.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее оптимальный режим управления должен соответствовать тем ограничениям, что налагают объективные закономерности. Отклонения от этого оптимального режима — это выражение той или иной степени порочности (в описанном выше значении) управленцев.

Разные субъекты, взаимодействуя, могут оказывать влияние друг на друга, меняя режим функционирования друг друга, поэтому можно говорить о четырёх основных видах этики (образах взаимодействия субъектов):



Использование в своих интересах ситуаций, когда другие отклоняются от их оптимального (идеального) режима управления/самоуправления. Например, извлечение прибыли при торговле алкоголем, табаком, используя то обстоятельство, что другие его употребляют, нарушая свой естественный режим функционирования организма.



При этом никак не анализируются последствия: «люди хотят, а мы удовлетворяем спрос, что такого-то?», — но такие действия в границах неоптимальных режимов управления влекут за собой ущерб, как для отклонившихся, так и для тех, кто использует эти отклонения, поскольку и те и другие — нарушают объективные закономерности бытия во всей взаимовложенности систем и уровней (об этом: раб более виноват в рабстве, поскольку целование рук и тому подобные демонстрации покорности «помогают» господину считать эксплуатацию и то, что ей сопутствует, вполне нормальным явлением).

Умышленное погружение других в их области допустимых и недопустимых отклонений, нарушение их оптимального (идеального) режима управления/самоуправления, чтобы затем использовать это в своих интересах.



Например, приобщение к наркотикам, азартным играм, другим деградационным (порочным) явлениям в культуре.



Соответственно политика растления подрастающих поколений во все времена во всех народах — не издержки свободы слова и художественного творчества, не этическая ошибка, а целенаправленный злой умысел.



И пусть владельцы и работники средств массовой информации, составляющие программы телевещания и сводки новостей, деятели искусств — так называемая «творческая» интеллигенция — и прочие служители и заправилы псевдорелигиозных и светских культовпоостерегутся, поскольку вся такого рода деятельность протекает в определённых пределах со всеми сопутствующими этому неизбежными последствиями для её сторонников и самих делателей.

Умышленное отклонение от собственного режима оптимального (идеального) управления/самоуправления с целью помочь отклонившимся вернуться в их область оптимального управления (так жена может начать пить вместе с мужем, чтобы вытащить его из запоя, что нанесёт ей урон, а может привести даже к тому, что сопьются оба), либо же с целью пресечь действия других людей, которые уведомлены о том, что они действуют неправильно, чтобы избежать ещё худших последствий.



Таково в идеале обоснование права на Священную — справедливую — войну (в частности, таково обоснование исламского джихада или Великой Отечественной — тоже священной войны) и на действия разнородных «инквизиций».



Однако в исторически реальной практике под лозунгами «священной войны», провозглашаемыми обеими враждующими сторонами, большей частью одни злочестивые вкушают ярость других злочестивых в пределах неоптимальных режимов управления (областях допустимых отклонений) в отношении каждой из сторон в рамках первого и второго видов этики.



И соответственно — горе тому, кто, возомнив о своей праведности, начнёт «священную» войну против тех, кто более праведен, а тем более — против тех, кто истинно праведен (то есть тех, чьё поведение полностью соответствует объективным закономерностям бытия, именно таких издавна люди называли праведниками): неизбежно придётся столкнуться с прямой, хотя, возможно, и неисповедимой для неправедных, поддержкой с уровня объемлющих систем, вплоть до наивысшей,тех, чья алгоритмика более соответствует объективным закономерностям (то есть более праведных).



Так горько поплатились нацисты, напав на более праведный Советский Союз.

Принципиальный отказ от воздействия на других людей неправедными способами. При этом миссия воздаяния возлагается на субъектность наивысшей объемлющей всё Мироздание системы, в простонародье — Бога (а для атеистов — на случайно сложившиеся обстоятельства жизни, которые на самом деле детерминированы поступками индивида, а значит его нравственностью и этикой, определяющими его поведение и непосредственно связаны с ними).



То есть и сам индивид из оптимального режима не погружается в области допустимых и недопустимых отклонений, и другим помогает из их неоптимальных режимов управления/самоуправления выйти в их же оптимальные режимы управления на данный текущий момент.



Тут следует пояснить, что область оптимального управления/самоуправления и области допустимых отклонений — это для каждого индивида — динамические области, исходя из того, в каком состоянии находится он в данный момент.



То есть, если индивид отклонился и, например, лишился ноги, то те возможности, что были в его области оптимального управления ранее теперь станут объективно недоступны, что, однако, не значит, что для его нынешнего состояния не будет соответствующей области оптимального управления.



В терминах богословия: «Бог не возлагает на человека сверх его возможностей» (Коран, Сура 2. Корова, 286-й аят). Или, иначе говоря, Всевышний всегда найдёт человеку дело по его плечу (по его нынешнему состоянию). Именно поэтому каждый может измениться к лучшему в любой момент, но при этом должен быть готовк тому, что последствия прошлых поступков будут оказывать воздействие на его будущую жизнь.



Это этика между людьми. То есть пары «человек — человек», или «человек — общество». А есть ещё этика «человек — природа», или «человек — животный, или растительный мир», «человек — биосфера», «человек — Мироздание», и тому подобное. Каждый из вариантов можно расширить, или разложить до разной степени детальности, но все они будут укладываться в представленные выше четыре вида этики.

Об источнике четвёртого вида этики

В обществе господство нормальной человеческой этики (в указанном в пункте 4 смысле) возможно, но требует и предполагает, чтобы человек был нравственно готов и умел принять к искреннему осмыслению и встречные уведомления со стороны окружающих о его собственной неправедности (вопрос о том, как окружающие понимают, что в его действиях неправедно — вопрос отдельный и разбирается ниже), дабы он мог с такого рода помощью других людей изменить самого себя.

Именно взгляд на себя глазами других — открывает возможность человеку развиваться, поскольку видя всё только из своих глаз (со своей колокольни) человек не может увидеть самого себя извне в динамике, а значит — не может изменить себя. И коллектив — это первейшая возможность посмотреть на себя глазами других (семья — первый из коллективов). Умение встать на позицию глядящего на тебя — основа тандемной деятельности и развития, как индивида, так и коллектива.

Однако, не только посредством взгляда других индивидов, находящихся на одном с нами иерархическом уровне взаимовложенности систем, мы развиваемся. Полезно глядеть на себя «глазами» всех объемлющих систем, их закономерностей.

Существует взаимовложенность систем, в которой человечество занимает своё место (мы вложены в биосферу планеты Земля, которая вложена в Солнечную систему в галактике Млечный Путь и так далее и выше). Действия любой системы могут протекать в пределах, определённых на уровне объемлющей системы.



Отсюда есть следствие: если цели, к которым стремится вложенная система, совпадают с целями объемлющей системы, то такая система будет получать с уровня свыше помощь, поддержку, а, если наоборот, то — противодействие.

И, если рассмотреть жизнь человека через видовые закономерности, то можно сделать вывод, что за время биологической жизни каждый должен состояться Человеком (с большой буквы), стать зрелой полноценной личностью. Но стремление к человечности (зрелости) — это процесс, цель которого почему-то многим не ясна.

А цель, если рассматривать уже всё человечество в целом как систему, — это такое общество, где все к возрасту полового созревания достигают наиболее соответствующего виду Человек разумный режиму функционирования психики (то есть половая зрелость наступает вместе с зрелостью психологической) и помогают в этом другим индивидам здесь, на планете Земля в преемственности поколений.

Но каким образом каждый может понимать, какой именно режим функционирования его личной психики наиболее соответствует данному конкретному моменту, в данных конкретных обстоятельствах?

С одной стороны, мы можем через изучение видовых закономерностей наших организмов выявить границы познавательно-творческого потенциала нас как вида, но, с другой стороны, у каждого представителя вида этот общевидовой потенциал имеет индивидуальные особенности.

Какой у нас есть инструментарий для выбора линии собственного поведения, а также оценки поведения окружающих. И на чём из этого следует базировать четвёртый вид этики, ведь как-то надо же получать представление о потенциале развития другого, чтобы ему помогать раскрывать этот потенциал?

Люди отличаются от животных тем, что могут менять устройство собственной психики, отдавая предпочтение той или иной части собственной психики при выборе линии поведения.

Так, если в большинстве ситуаций индивид действует, опираясь на инстинкты, то он мало отличим от животного.

Если он в подавляющем большинстве ситуаций жизни руководствуется культурными программами и стереотипами поведения, может подавить инстинкты с помощью них, но при необходимости творчески подойти к проблеме действует на автомате, стереотипно, как зомби, то он мало отличим от запрограммированного робота, только на биологический основе.

Если индивид может переступить и через инстинкты и через программы поведения и способен самостоятельно и творчески выработать новые программы поведения как для себя и для окружающих, опираясь на собственный интеллект, но при этом не слушает совесть (не пытается разграничивать, что есть объективное добро и зло в конкретике жизни, с тем, чтобы поддержать доброе), то он мало отличим от персонажа стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова с одинаковым наименованием «Демон».

И только того можно назвать состоявшимся, Человеком с большой буквы (зрелым), кто в большинстве случаев жизни, то есть статистически чаще, действует в соответствии с рекомендациями, даваемыми через совесть, которая внутренне даёт осознать, что есть добро и зло, является тайником души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способностью распознавать качество поступка, чувством, побуждающим к истине и добру, отвращающим ото лжи и зла, невольной любовью к добру и к истине, прирождённая правда внутри человека (статья «Совесть» в словаре В.И. Даля), которую можно либо развить, либо подавить в своём личностном развитии.

Совесть является той компонентой, действующей в психике, которая предостерегает личность от неблаговидных поступков и побуждает к нравственному росту, развитию лучших человеческих качеств личности. Именно совесть — основа и источник четвёртого вида этики в обществе.

Ребёнок в процессе взросления должен проходить все эти стадии развития психики: когда он совсем мал — он неотличим от животного, когда он начинает копировать взрослых — он действует автоматически, нравственно не оценивая поступающие в его психику от окружающих программы поведения, когда его интеллект начинает активно оценивать окружающих и ситуации — он походит на «маленького дьяволёнка», и когда к нему приходит осознание безграничности жизни, которую невозможно контролировать собственным разумением, и он прислушивается к тихому голосу совести внутри себя, удерживая себя в этом диалоге от совершения зла — он входит в режим нормального функционирования психики вида «Человек Разумный».

Однако культура нашего общества такова, что многие останавливаются в развитии и своих тел и своей психики, либо, что ещё хуже, — деградируют в череде поколений. Немногое, из перечисленного выше, становится нормой человеческого развития. Статистика такова, что большая часть населения «застревает» в близком к животному состоянии или напоминает живых автоматов — придатков к своему рабочему месту.



Небольшая доля населения, имея волю, занимается руководством «этого быдла», зачастую демонически пренебрегая и благосостоянием, и здоровьем, и жизнями остальных, вовсю используя первый и второй виды этики взаимоотношений. И лишь единицы достигают в своём развитии нормы — выстраивания линии своего поведения на основе рекомендаций совести.

Если оценивать и свой потенциал, и потенциал другого, исходя из каждой конкретной компоненты, то можно увидеть, что:



потенциал другого через инстинкты раскрывается лишь в полном раскрытии инстинктивных программ на уровне развития всей генетической программы;



если оценивать через загружаемые программы поведения (стереотипы), то раскрытие потенциала — это освоение культурных привычек, традиций;



с позиций разума (интеллекта) развитие потенциала — это освоение наиболее эффективных методов программирования собственной психики и психики окружающих безотносительно того для добра это делается или со злым умыслом, поскольку сами категории «Добра» и «Зла» воспринимаются разумом как умозрительные, зависящие от ума того, кто оценивает ситуацию;



и только Совесть даёт представление о Добре и Зле, причём в конкретике жизненных ситуаций: «сейчас добро состоит в том-то и том-то, а зло — в том-то и том-то», — причём такие увещевания приходят заблаговременно, помогая максимально раскрыть весь потенциал человека во всей его полноте во взаимодействии со всей вложенностью объемлющих систем, поскольку представляет собой связь индивида и наивысшей объемлющей системы управления.



Поэтому совесть в нормальном режиме функционирования психики имеет наибольший управленческий приоритет, что обеспечивает бесконфликтность субъективного управления с объективным (для вложенной системы) управлением объемлющих систем. В общем, если живёшь по-совести, проблем никому (и потомкам в том числе) не создаёшь — то и целей значит достигаешь праведных (соответствующих целям наивысшей объемлющей системы).

Мы согласны также и с таким определением человека, которое нашли в интернет-среде:

«Человек — это воля, реализующая творческий потенциал (свой и окружающих) под властью диктатуры совести».

Именно совесть даёт людям возможность помогать другим раскрывать их потенциал, поскольку даёт конкретные оценки в конкретике непрестанно текущих событий того, что следует сделать с собой и другими людьми, дабы реализовывались цели наивысшей объемлющей системы во всей взаимовложенности исполняющих их систем.

Соответственно, коллектив людей, действующих по-совести — это коллектив, постоянно развивающихся индивидов, осуществляющих деятельность сонаправленную с деятельностью наивысшей объемлющей системы. На Руси такой коллектив издревле называли Соборностью.

Соборность

Соборность — иерархически наивысшая суперсистема во взаимовложенности суперсистем, образующих человечество в его исторически сложившемся виде.

Иначе говоря, сообщество людей, действующих на общие цели в соборности, согласуя через совесть эти цели и методы с объемлющими системами, не совершает ошибок и получает доступ к информации, которая способствует достижению целей с минимальными затратами различных ресурсов, получает сопутствующие результаты, многократно усиливающие эффект достижения поставленных целей.



Владимир Иванович Вернадский

Поскольку мы согласны с выводами Вернадского В.И. [28 февраля [12 марта] 1863 — 6 января 1945) — российский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1912); один из основателей и первый президент Украинской академии наук (1918 — 1921). Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени 1943] о существовании ноосферы — коллективного бессознательного, в котором есть и сегмент человечества, то стоит затронуть и аспект, связанный с темой этой статьи.

В коллективном бессознательном существует информационный массив «мафия». В нём содержится информационно-алгоритмические блоки, содержащие алгоритмы действий «динамических коллективов», позволяющие участникам той или иной мафии динамически перераспределять обязанности, ресурсы и прочее.



И это делает мафию более эффективным коллективом в сравнении с «официальными» организациями. Но участники мафии часто являются исполнителями подобных алгоритмов, редко — администраторами. Возможно, программистами таких алгоритмов наложен негласный запрет на разбор принципов организации мафии по-существу этого явления, термину придан негативный окрас, что делало принципы динамических коллективов закрытыми для многих, обеспечивало монополию на них.

Однако к этому массиву данных (информации и алгоритмам, свойственным «динамическим коллективам») всегда имело и имеет доступ и коллективное бессознательное, порождаемое людьми, действующими на основе совести, причём, благодаря наивысшей степени согласованности действий участников соборности (а речь о ней), коллективная деятельность по своей эффективности многократно превосходит все прочие «динамические коллективы».

По этой причине в глобальном историческом процессе можно увидеть, что мы постепенно очеловечиваемся: когда-то открытое рабство было нормой, а сегодня оно порицается по всей планете, что вынудило перейти на более скрытые до срока формы эксплуатации одних людей другими. Поэтому можно сделать вывод о том, что Замысел в отношении всех людей на планете (полное раскрытие познавательно-творческого потенциала людей) подразумевает глобальную человечность.

Соборность алгоритмически порождается людьми так:

Человек, как-то понимая Замысел и цели человечества и стараясь удерживать себя в ладу со своей совестью,



во-первых, должен поддерживать своей волей и подвластными ему ресурсами деятельность других людей, если находит, что они — со своей стороны — тоже стараются действовать так же;



и во-вторых, должен способствовать вхождению в соборность других людей на этих же принципах, однако не подавляя и не извращая волю других, доверяя Всевышнему (для атеистов — алгоритмике наивысшей объемлющей системы) течение событий в их и своей жизни — это обязывает человека быть свободным самому и поддерживать свободу и устремлённость к свободе других.



Поэтому соборность открыта всем для вхождения в неё, но каждый из числа этих «всех» должен сам прилагать к тому усилия, направленные — прежде всего — на необходимо должное изменения самого себя.

В таком понимании соборность — не цель, внешняя по отношению к психике личности, но подспорье дальнейшему личностному развитию, действующее как один из факторов общего всем «внешнего мира», доступное каждому, однако требующее от этого «каждого» определённого минимума власти над самим собой.

То есть соборность — и следствиесвободы человека как личности, и основа свободы личности. И соборность — не либерализм, поскольку в ней общее благо складывается не «само собой» стихийно-хаотично, а представляет собой результат деятельности людей, чья воля выражает осмысленное отношение к жизни каждого из них.

Из сказанного выше ясно, что человек не может быть невластным над самим собой: быть властным над самим собой — это его первейшая этическая обязанность перед другими людьми и объемлющими системами.

Внутренняя конфликтность психики может выражаться в том, что: индивид ведом эмоциями; у него может быть нравственная неопределённость; двойные нравственные стандарты (когда он в отношении других творит то, что считает недопустимым в отношении себя) или ситуативно обусловленная нравственность.

Иными словами, если человек не обрёл навыков самообладания и утрачивает самообладание, то он в такие периоды не совсем человек (то есть по-существу — недочеловек, если не осознаёт этого факта).

Главное требование к действующим членам коллектива — не личное знакомство друг с другом и поддержание деловой коммуникации, а самостоятельная работа над собой с целью достижения полноты человеческого достоинства (зрелости), выражающейся в таком устройстве психики, при котором творческий потенциал личности осваивается и реализуется осознанно-волевым порядком под властью диктатуры совести.

Хотя при реализации этого требования работают те же принципы порождения и обеспечения дееспособности мафий (динамических коллективов), которые были описаны выше, однако названия мафиям общество даёт, соответственно нравственно-этическим аспектам деятельности мафии.



Соответственно, работа над собой выливается в добросовестное объединение людей и ресурсов в общем для них общечеловеческом деле, которое в русском языке и получило название «СОБОРНОСТЬ». [ 1 ]

В жизни соборность проявляется в том, что все её участники, действуя каждый по своему разумению и воле под властью диктатуры совести, своими действиями бесконфликтно дополняют действия всех прочих участников соборности, а разного рода непредсказуемые сопутствующие эффекты их деятельности таковы, что результаты оказываются лучше, чем планировалось.

Заключение

Всякая коллективная деятельность должна строиться как соборность. Любое действие любого человека, действующего в русле соборности, органично бесконфликтно дополняет действия всех других участников соборности, поддерживая лад в коллективе и позволяя достигать поставленных целей наиболее эффективно.

Достигается такая согласованность действий через следование каждым на его личностном уровне увещеваниям совести, которая есть его «нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине» (Словарь В.И. Даля).



Поскольку совесть — связывает каждого с наивысшей объемлющей системой управления, достигается алгоритмическое единство всей суперсистемы соборности.

Развитие общества — это жизнь в ладу с объективными закономерностями, которым подчинена жизнь каждого из людей, любой семьи, социальных групп, обществ и человечества в целом, что подразумевает достижение соборности и следствием будет иметь на определённом этапе — становление впервые в истории планеты человеческого общества.

Для этого нужно: в первую очередь, самостоятельно трудиться над собой с целью стать Человеком с большой буквы; понимать объективные закономерности взаимодействия людей; владеть категориями теории управления и уметь определять, стоящие за ними явления в жизни в их конкретике и динамике; стремиться реализовывать четвёртый вид этики — помогать окружающим в раскрытии их познавательно-творческого потенциала; сохранять единство оглашений и умолчаний; в управлении использовать правду, а не ложь; динамически перераспределять обязанности, полномочия и ресурсы, чтобы коллектив как целостность развивался в сторону соборности, а не деградировал.

Деградация — это нарушение объективных закономерностей, что в нынешней культуре выражается в воспроизводстве алгоритмов следующего толка: «месть», «разделяй и властвуй», «мы лучше, чем они», «после меня — хоть потоп», «моя хата — с краю», «не мы такие — жизнь такая», «я юридически чист», «ах, они так — тогда мы…» и тому подобные разрушительные для индивидов, коллективов, общества в целом и биосферы планеты алгоритмов поведения.



Деградационные процессы в культуре человечества привели к нынешнему биосферно-социальному кризису. Диалектически заметим, что вместе с тем мы постепенно очеловечиваемся, осознаём проблемы, стоящие перед нами и находим пути их решения, что вселяет некоторый оптимизм — мы преодолеем все трудности..

Мафии — коллективы, организованные на принципах динамического перераспределения обязанностей, полномочий, ресурсов, не плохи и не хороши, а эту оценку можно дать, только исходя из сопоставления их деятельности с объективным явлением порочности, как нарушения объективных закономерностей.

Чистоплюйство — один из видов социальной идиотии, которая не даёт «копаться в грязном белье», разбираться с явлениями, которыми люди брезгуют [ 10 ]. Понимать, как работают мафии, в том числе и внутри различных оргструктур, значит — иметь представление о явлении, что открывает возможности управления им, вплоть до использования в качестве инструмента для решения своих задач.

Соборность — наилучший (идеальный) режим функционирования коллектива, но мы живём в реальном мире и люди в большой степени являются продуктом культуры, в которой они живут, и если ждать, когда большинство достигнет человечности , чтобы «начать строить соборности», то можно таким бездействием отдать управление в руки тех, кто уже многие столетия противится этому.

На наш взгляд нужно объединяться с единомышленниками, создавая динамические коллективы, но действовать с прицелом на то, что ваши правила, принципы, этика взаимодействия в дальнейшем приведут коллектив к соборности, как основе для будущего развития.