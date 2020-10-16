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В. Максименков. Три Луны у Земли в прошлом. Доклад на научной Конференции

13:03. 16 октября 2020 198 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации.

Согласно легендам, раньше вокруг Земли вращались три малых планеты (луны): Фатта, Леля и Месяц. Период обращения Фатты (древнегреческое имя Фаэтон) составлял 13 дней, Леля – 7 дней, Месяца – 29,5 дней. С гибелью этих лун была связана гибель северного континента Даарии.

Выполненные автором анализ древних карт, смещения магнитных полюсов, распределения воронок и разломов на дне Северного Ледовитого океана, распространения мегалитов, символики христианства, ислама и буддизма, а также  компьютерное моделирование привели его к убеждению, что эти легенды отражают реальные события далекого прошлого. Фатта, Леля и Месяц раньше светили на ночном небе Земли.

Доклад на 4-й Международной научной конференции…




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Метки: археология, Гипотеза, история, луна, максименков, планета

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5262715.html

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