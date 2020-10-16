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Из аннотации.Согласно легендам, раньше вокруг Земли вращались три малых планеты (луны): Фатта, Леля и Месяц. Период обращения Фатты (древнегреческое имя Фаэтон) составлял 13 дней, Леля – 7 дней, Месяца – 29,5 дней. С гибелью этих лун была связана гибель северного континента Даарии.Выполненные автором анализ древних карт, смещения магнитных полюсов, распределения воронок и разломов на дне Северного Ледовитого океана, распространения мегалитов, символики христианства, ислама и буддизма, а также компьютерное моделирование привели его к убеждению, что эти легенды отражают реальные события далекого прошлого. Фатта, Леля и Месяц раньше светили на ночном небе Земли.Доклад на 4-й Международной научной конференции…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5262715.html