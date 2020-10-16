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Telepolis: «Северному потоку» быть — Берлин поставил точку в спорах о газопроводе.

09:11. 16 октября 2020 182 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

FILE PHOTO: Pipes for the Nord Stream 2 Baltic Sea pipeline in Mukran

Немецкое правительство впервые открыто и однозначно выступило против остановки строительства «Северного потока — 2», пишет Telepolis. В заявлении Министерства экономики и энергетики Германии говорится, что власти даже не рассматривают правовые возможности отказа от газопровода, а также вытекающие из этого компенсационные требования. Для Берлина эти вопросы носят лишь «гипотетический характер», написано в документе.

Немецкие власти впервые заняли абсолютно однозначную позицию в вопросе «Северного потока — 2», пишет Telepolis. В официальном заявлении Министерства экономики и энергетики Германии говорится, что власти не рассматривают правовые возможности остановки строительства газопровода, а также вытекающие из этого компенсационные требования. «Для немецкого правительства эти вопросы носят гипотетический характер», — написано в документе.

До этого в интервью немецким СМИ отравленный российский блогер Алексей Навальный призвал Берлин выйти из энергетического проекта. Он также назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера «мальчиком на побегушках» у главы Кремля Владимира Путина. Немецкий политик председательствует в комитете акционеров Nord Stream, а также совете директоров «Роснефти», напоминает издание.
 
Теперь же в ответ на его требования Министерство экономики и энергетики заявило, что прокладка газопровода уже практически полностью утверждена, а станция в коммуне Лубмин для приёма голубого топлива и его передачи в сеть магистральных трубопроводов уже построена. Это заявление в корне противоречит требованиям немецкой партии зелёных, а также некоторых политиков из Христианско-демократического, а также Христианско-социального союзов, выступающих за отказ от «Северного потока — 2».  
 
Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст приветствовал такое решение немецких властей. Таким образом эта тема «снята с повестки дня», отметил политик: «Теперь нужно наконец-то обсудить реальную проблему: как успешно противостоять санкционным угрозам США?»

 

Источник: https://russian.rt.com/inotv/2020-10-15/Telepolis-Severnomu-potoku-bit-

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