В пятницу российский лидер заявил, что продление соглашения без предварительных условий даст возможность провести содержательные переговоры по вопросам, которые регулируются СНВ-3. По его словам, такое решение также позволит не оставить страны, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, без подобного договора.

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“Сегодняшнее предложение президента Путина о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок — это не вариант”, — написал О’Брайен в Twitter

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В Белом доме также заявили, что уже предлагали России продлить договор на год при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов. По словам О’Брайена, это стало бы “победой для обеих сторон”.

“Мы думали, что, когда я встречался с моим коллегой в Женеве, русские были готовы принять то предложение”, — говорится в записи. ⁣

О’Брайен добавил, что Соединенные Штаты “серьезно относятся к контролю над вооружениями” и надеются, что Москва пересмотрит свою позицию по этому вопросу до того, как “последует дорогостоящая гонка вооружений”. ⁣